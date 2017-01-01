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Ученые доказали существование катастрофы в истории человечества

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Когда человечество уже существовало, на Землю упал астероид.
Места с обнаруженной платиной
Места с обнаруженной платиной
phys.org

Группа ученых из Южной Африки обнаружила доказательства, которые подтверждают гипотезу, что Земля была поражена кометой или астероидом 12,8 тысячи лет назад. Катастрофа привела к изменению климата, известному как Дриасовое похолодание, и исчезновению многих видов животных. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали образцы пород, извлеченные из торфяных месторождений в провинции Лимпопо (ЮАР). Они выявили высокие концентрации платины, которая также содержится в небесных телах. Это еще одно свидетельство в пользу столкновения с Землей крупного космического объекта — кометы или астероида, — который, вероятно, упал в Северной Гренландии, где под ледником Гайавата обнаружили кратер диаметром 31 километров и возрастом в 12,8 тысячи лет.

Согласно гипотезе, падение небесного тела связано с временным похолоданием в позднем дриасе (10 730-9700 лет до нашей эры). Изменение климата было вызвано рассеянием пыли и сажи в атмосфере планеты. Повышенные концентрации платины в породах того же возраста обнаружены также в Гренландии, Евразии, Северной Америке, Мексике и Чили.

Напомним, ранее сообщалось, что был назван самый плохой год в истории человечества.

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Теги: катастрофа, астероид, человечество
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