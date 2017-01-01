Ученые доказали существование катастрофы в истории человечества

Когда человечество уже существовало, на Землю упал астероид.

Группа ученых из Южной Африки обнаружила доказательства, которые подтверждают гипотезу, что Земля была поражена кометой или астероидом 12,8 тысячи лет назад. Катастрофа привела к изменению климата, известному как Дриасовое похолодание, и исчезновению многих видов животных. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: ТОП-10 метеоритных кратеров на Земле

Исследователи проанализировали образцы пород, извлеченные из торфяных месторождений в провинции Лимпопо (ЮАР). Они выявили высокие концентрации платины, которая также содержится в небесных телах. Это еще одно свидетельство в пользу столкновения с Землей крупного космического объекта — кометы или астероида, — который, вероятно, упал в Северной Гренландии, где под ледником Гайавата обнаружили кратер диаметром 31 километров и возрастом в 12,8 тысячи лет.

Согласно гипотезе, падение небесного тела связано с временным похолоданием в позднем дриасе (10 730-9700 лет до нашей эры). Изменение климата было вызвано рассеянием пыли и сажи в атмосфере планеты. Повышенные концентрации платины в породах того же возраста обнаружены также в Гренландии, Евразии, Северной Америке, Мексике и Чили.

Напомним, ранее сообщалось, что был назван самый плохой год в истории человечества.