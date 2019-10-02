Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ученые: Человечество хуже уничтожившего динозавров астероида

Комментариев: 4
Влияние человечества катастрофичнее упавшего астероида.
Новые исследования показывают, что люди выделяют в 80 раз больше CO2 в год, чем каждый вулкан на Земле вместе взятые
Новые исследования показывают, что люди выделяют в 80 раз больше CO2 в год, чем каждый вулкан на Земле вместе взятые
Yves Moussallam, Lamont Doherty Earth Observatory

Международная группа ученых пришла к выводу, что человечество уже повлияло на глобальный цикл углерода сильнее, чем астероид, который привел к вымиранию динозавров. Об этом сообщает издание Live Science.

Читай также: Астероид, убивший динозавров, мог занести жизнь на Марс

Специалисты проанализировали данные, собранные в рамках программы «Обсерватория глубинного углерода». Они проследили за изменениями в углеродном цикле за последние 500 миллионов лет. В прошлом потоки углерода большую часть времени оставались стабильными, то есть тот углекислый газ, что поступал в атмосферу с извержениями вулканов, был сбалансирован с углеродом, который уходил и накапливался в недрах Земли. Это, в свою очередь, способствует формированию климата, подходящему для поддержания высокого уровня биоразнообразия.

Время от времени этот баланс нарушается катастрофическими событиями, которые приводят к большим выбросам парниковых газов, глобальному потеплению и массовым вымираниям. Ученые идентифицировали четыре крупнейшие катастрофы такого рода, включая падение астероида 66 миллионов лет назад, а также несколько массовых извержений вулканов.

Читай также: Вымирание динозавров назвали случайностью

Ученые подчеркивают, что в настоящее время сжигание ископаемого топлива способствует серьезному нарушению углеродного цикла. Общее количество углекислого газа, выбрасываемого человечеством в год, перевешивает объемы этого же газа, выделяемого всеми вулканами Земли в год, как минимум в 80 раз. Даже то количество углекислоты, что оказалось в атмосфере после падения астероида в конце мелового периода (около 1400 миллиардов тонн), меньше количества, выброшенного с 1750 года (2000 миллиардов тонн).

По мнению исследователей, антропогенное воздействие окажет на биосферу такой же эффект, как и крупнейшие катаклизмы, вызвав массовое вымирание.

Напомним, ранее сообщалось, что уничтоживший динозавров астероид изменил климат на Земле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: климат, человечество, астероид, динозавры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.10.2019, 11:04
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 02.10.2019, 10:47

почему ?
гость  (аноним)  02.10.2019, 10:47
Оценка:  +1
гость
10-41 - урод комнатный хуже кацапской вони только песатая вонь
бельгиец  (аноним)  02.10.2019, 10:41
Оценка:  -1
бельгиец
это всё из -за х()хлов!!!!!
Эти СВИНОРЫЛЫЕ УКРОУБЛЮДКИ даже болезни( КОРЬ , к примеру) по всему миру распространяют!!!
х()хлов в резервацию и опыты над ними проводить!!!!!!
Via_dolorosa    02.10.2019, 11:04
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Оно то может и так только в резервацию переводят твою вяликую расию (хотя она похоже сама не против пожить за забором).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь