Возле Земли пролетит опасный астероид

Он должен пролететь в ночь с 1 на 2 октября.

По данным космического агентства NASA, сегодня вечером к нашей планете приблизится астероид, летящий со скоростью 37729 км/ч. Речь идет об астероиде 2018 FK5, который будет пролетать по близкой к Земле траектории в ночь с 1 на 2 октября.

Читай также: Возле Земли пролетит астероид размером с многоэтажку

Скоростной астероид впервые наблюдался при облете вокруг Солнечной системы 28 марта 2018 года. С тех пор NASA, на основании 33 наблюдений с различных телескопов, смогло рассчитать размер объекта, скорость и траекторию его полета.

Астероид был определен как так называемый околоземный объект или NEO. Все околоземные объекты — это кометы и астероиды внутри Солнечной системы, которые способны приблизится к Земле. Вот что по этому поводу сообщили представители NASA:

Когда околоземные объекты находятся на орбите Солнца, вероятность их сближения с Землей достаточно велика

Однако, обратите внимание, что астрономически «близкий» проход мимо нашей планеты, может быть на самом деле очень далек в человеческом плане: это миллионы или даже десятки миллионов километров.

Читай также: Возле Земли пролетел астероид размером с самолет

По предварительным оценка диаметр астероида FK5 составляет от 5,8м до 13м. При этом в NASA уверены, что любой объект до 25м в диаметре не способен преодолеть скоростной спуск через атмосферу Земли, данный астероид и вовсе пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 0,03405 астрономических единиц (au) — 149,6 миллионов километров.

Напомним, ранее сообщалось, что к Земле снова приближается астероид-череп.