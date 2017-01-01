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Британские ученые: Жить у моря полезно для здоровья

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Жизнь возле моря положительно влияет на здоровье
Жизнь возле моря положительно влияет на здоровье
ilike.guru

Учёные из Эксетерского университета в Англии выявили, что жить у моря гораздо полезнее для психического здоровья.

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Они использовали данные опроса около 26 000 человек, живущих в различной удалённости (от 1 км до 50) от побережья. Затем учёные сравнили психическое здоровье людей. Оказалось, что доступ жителей к водоёмам благополучно сказывался на самочувствии.

После уточнения результатов с учётом других факторов, исследователи пришли к выводу, что близость к побережью особенно сильно влияет на здоровье людей с небольшим доходом (конечно, в лучшую сторону).

Учёные уверены, что их исследование полезно потому, что в перспективе может заставить политиков больше использовать прибрежные пространства для расселения людей. А это благополучно скажется на общественном здоровье.

Напомним, ранее британские ученые заявили, что лошадей приручили в степях Украины.

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Теги: британские ученые, море
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