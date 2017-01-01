Астрономы открыли нереальную планету

Гигантская планета находится рядом с миниатюрной звездой.

Международный научный консорциум во главе с испанскими астрономами обнаружил необычную экзопланету,которая вращается вокруг маленькой звезды — красного карлика — на расстоянии в 31 световой год от Солнечной системы. Масса обнаруженной планеты делает ее особенной — дело в том, что она намного больше, чем предсказывали теоретические модели. Исследование опубликовано в журнале Science. Масса красного карлика составляет только одну десятую массы Солнца. По мнению авторов исследования, вокруг таких звезд должны вращаться только планеты размером с Землю или же так называемые суперземли. Но не больше.

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Таинственная планета была обнаружена испано-германским исследовательским консорциумом под названием Carmenes. Цель Carmenes заключается в обнаружении планет вокруг самых маленьких звезд в космосе. Для это был построен новый прибор, который установили в обсерватории Калар-Альто в университете Альмерии, на высоте 2100 м. Отметим, что исследования проводятся под научным руководством Института астрофизики Андалусии.

В процессе наблюдений за красным карликом, ученые обнаружили, что эта маленькая звезда регулярно двигалась к нам и от нас — это явление вызвано ближайшим к звезде массивным объектом. Поскольку открытие было неожиданным, ученые связались с исследовательской группой из Бернского университета (Швейцария), а также одним из ведущих мировых экспертов в области теории формирования планет Кристофом Мордасини, чтобы обсудить вероятные сценарии формирования гигантского газового гиганта.

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Несколько лет назад NASA объявили миру об обнаружении удивительной звездной системы под названием Trappist-1. Напомним, что вокруг небольшой звезды вращаются семь планет. Изначально ученые предполагали, что некоторые из планет этой звездной системы могут быть потенциально обитаемы, однако последующие наблюдения это не подтвердили. Испанские астрономы использовали ту же модель для обнаружения малых звезд и планет вокруг них, как и в случае с Trappist-1. Дело в том, что данная модель формирования и эволюции планет предсказывает, что вокруг маленьких звезд формируется большое количество маленьких планет. Однако в случае с GJ 3512b дела обстоят по-другому.

Ученые полагают, что тип солнечной системы, в которой обнаружена GJ 3512b, встречается редко: анализ команды предполагает, что вокруг только 3% маленьких звезд могут вращаться газовые гиганты. В большинстве случаев окружение таких звезд составляют малые каменистые планеты. Ученые считают, что обнаруженная экзопланета демонстрирует, что модель гравитационной неустойчивости может играть ключевую роль в формировании планет-гигантов.

Исследователи продолжат следить за необычной звездной системой, чтобы узнать больше о потенциально существующей второй планете, которая похожа на Нептун. Также специалисты не исключают, что планет вокруг красного карлика может быть больше. К тому же, в поисках экзопланет специалисты изучает еще 300 подобных звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы открыли самое далекое небесное тело Солнечной системы.