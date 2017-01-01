От Антарктиды откололся самый большой за 50 лет айсберг

Его толщина - 210 метров.

На спутниковых снимках можно увидеть айсберг до и после того, как он откололся от ледника NASA

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый большой за последние 50 лет айсберг. По своей площади (1600 квадратных километров) айсберг D28 лишь немного уступает шотландскому острове Скай, сообщает Би-би-си.

За этим айсбергом толщиной около 210 метров теперь будут тщательно следить, поскольку такой гигантский массив льда может стать потенциальной угрозой океанским судам.

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Последний раз от ледника Эймери настолько большой айсберг откалывался в начале 1960-х. Правда, тот айсберг был совсем гигантским - площадью 9000 квадратных километров.

На спутниковых снимках можно увидеть айсберг до и после того, как он откололся от ледника

Эймери - третьего по величине ледяного шельфа в Антарктике площадью около 40 тыс. кв. км.

"Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений, - рассказала BBC профессор Хелен Фрикер из Научно-исследовательского института Скриппса (США). - Мы знали, что в итоге это произойдет, но чтобы мы не дремали, это произошло не совсем там, где ожидали" .

Ученые рассчитывали, что айсберг отколется немного восточнее, где расположена часть шельфа под названием "шатающийся зуб". Ученые предполагали, что он отвалится между 2010 и 2015 годами. Но он по-прежнему держится.

"Шатающийся зуб" NASA

Хелен Фрикер подчеркивает, что появление айсберга, отколовшегося от ледника, никак не связано с глобальным потеплением.

Спутниковые снимки, которые делаются с 1990-х годов, показывают, что шельфовый ледник Эймери остается в стабильном состоянии, несмотря на активное таяние его поверхности в летние месяцы.

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"В Антарктиде многое вызывает озабоченность, но по поводу этого конкретного шельфа оснований для тревоги нет", - говорит профессор Фрикер.

В летние месяцы поверхность ледника Эймери активно тает, однако шельф находится в состоянии равновесия

Но он кажется не таким уж и большим по сравнению с айсбергом A68, который откололся в 2017 году от шельфового ледника Ларсена, который находится на противоположной стороне Антарктики. Сейчас площадь айсберга А68 в три раза больше.

Приливы и ветер будут гнать D28 на запад. Пройдет несколько лет, прежде чем этот айсберг развалится на куски и полностью растает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде гигантский ледник начал движение.