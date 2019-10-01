Во Вселенной обнаружены места, где время идет вспять

Такой эффект противоречит теории относительности.

Время — такое простое и, одновременно, такое малоизученное понятие, которое пытались постичь и философы, и физики всех времен и народов. Знаменитый физик Стивен Хокинг считал, что существует как минимум три направления времени, которые способны отличить прошлое от будущего. Так, по мнению ученого, существуют термодинамическая, космологическая и психологическая стрелы времени, описывающие единственность прошлого и невозможность его изменить. Однако даже стрелы времени Стивена Хокинга не способны описать обнаруженные в гамма-всплесках процессы, поворачивающие время вспять.

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Масштабный и при этом узконаправленный выброс энергии, сопоставимый с излучением целой галактики и длящийся всего лишь от нескольких миллисекунд до часа, впервые удалось пронаблюдать в далеком 1967 году с помощью американских военных спутников. Считается, что возникший в нашей галактике гамма-всплеск однажды спровоцировал массовое вымирание живых организмов на Земле около 500 миллионов лет назад. В настоящее время, к большому счастью для человечества, ближайший такой “луч смерти” находится на расстоянии в несколько миллиардов световых лет от Земли и не представляет какой-либо угрозы для нашей планеты. Вместе с тем, гамма-всплески могут быть интересны по другой причине: они способны поворачивать время вспять в зоне своего действия.

Согласно исследованию Джона Хиккила и Роберта Немирова, опубликованному в издании Astrophysical Journal, обычно вспышки гамма-излучения длятся от нескольких миллисекунд до часа. Короткие вспышки с продолжительностью жизни от одной секунды, как правило, образуются в результате столкновения нейтронных звезд, что приводит к высвобождению огромного количества энергии. Длинные же гамма-всплески связаны со взрывом сверхновых.

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Теория Хаккила и Немирова показывает, что гамма-всплеск любой длительности представляет из себя взрыв огромной мощности, который порождает своеобразную ударную волну в облаке вещества. Из-за того, что такая волна движется быстрее электромагнитного излучения, внутри ее области имеет место быть не только эффект замедления времени, но и буквально поворачивания его вспять.

В любом случае, подобное явление совершенно не противоречит основным постулатам современной физики и теории относительности. Несмотря на то, что разработанная Альбертом Эйнштейном теория утверждает, что скорость движения вещества не может превысить скорость движения света в вакууме, она совсем не исключает возможность ее сверхсветового распространения в плотном облаке материи.

Эффект путешествия во времени, в данном случае возникает потому, что ударная волна несколько опережает возникшее гамма-излучение в скорости, что приводит к тому, что для стороннего наблюдателя подобная волна выглядит как послание из далекого прошлого.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили новый метод изучения возраста Вселенной.