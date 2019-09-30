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Индийский модуль исчез с поверхности Луны

Комментариев: 4
Упавший на наш спутник модуль не могут найти.
Модуль не могут обнаружить
Модуль не могут обнаружить
NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA не сумело обнаружить на Луне следы индийского посадочного модуля "Викрам", связь с которым внезапно прервалась 7 сентября 2919 года.

Как сообщается на сайте NASA, найти таинственно пропавший модуль агентство пыталось при помощи лунного разведывательного орбитального корабля (LRO). Он прошел над местом, где модуль должен был опуститься на поверхность, и сделал снимки при помощи бортовой камеры.

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Напомним, индийский модуль "Викрам" 7 сентября зашел на посадку на небольшом участке лунной высокогорной гладкой равнины между кратерами Симпелий N и Манцини C. Это была первая попытка Индии осуществить мягкую посадку своего аппарата на Луну.

Участок, где должен был прилуниться модуль, расположен примерно в 600 километрах от Южного полюса. Связь с аппаратом прервалась сразу, как только он должен был опуститься на поверхность. Исследователи предполагают, что модуль разбился.

Однако доказательства этого пока найти не удалось. Орбитальный аппарат NASA получил целый набор изображений с высоким разрешением этого района, включая предполагаемую посадочную площадку. Однако на них не видно ни самого модуля, ни следов его посадки.

Впрочем, во время съемки было уже темно, поэтому большие тени покрывали большую часть местности. В NASA не исключают, что посадочный модуль "Викрам" может скрываться в тени.
Также сообщается, что в октябре 2019 года орбитальный разведчик LRO вновь пролетит над данным регионом, когда освещение будет получше, и попытается найти и заснять пропавший посадочный модуль.

Напомним, ранее NASA анонсировало возврат на Луну.

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Теги: Луна, Индия
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Комментариев (4)
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Осталось 300 символов
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САНИТАР    30.09.2019, 18:13
Оценка:  0
САНИТАР
Это у автора мозг исчез. Не могут найти
САНИТАР    30.09.2019, 18:15
Оценка:  0
САНИТАР
и исчез, это не одно и тоже
гость  (аноним)  30.09.2019, 18:06
Оценка:  -1
гость
Ы-ы-ы-ы-ы!!!
Путын, ввиди вайскаааааааа!
PitXBull  (аноним)  30.09.2019, 17:54
Оценка:  -1
PitXBull
хорошо в Индии бабки освоили на несуществующий посадочный модуль, хули сказали при посадке разбился и привет
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