Космическая аномалия: Астрономы показали столкновение трех черных дыр

Это слияние трех центров галактик.

Новое открытие свидетельствует о том, что все три черные дыры также являются активными ядрами галактик, поглощающими материал и в процессе излучающими яркий свет. Это открытие может помочь решить давнюю проблему астрофизики о слияниях черных дыр.

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С помощью нескольких мощных телескопов ученым удалось отыскать в глубинах космоса три черные дыры, окутанные ореолом невероятного по своим масштабам события — слияния не двух, а сразу трех галактик. Райан Пфайфл из Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, рассказал в интервью The Astrophysical Journal, что его команда и вовсе не ожидала найти нечто подобное. «На сегодняшний день это самое убедительное доказательство существования системы, включающей в себя сразу три черные дыры», отметил он.

Подобные системы обычно невероятно сложно обнаружить потому, что в окрестностях слияния сверхмассивных дыр происходит слишком много событий. Их окутывает огромное облако газа и пыли, а потому наблюдатели с Земли попросту не могут разглядеть за ним происходящее. Вот почему для исследования привлекли сразу несколько телескопов, работающих в разных диапазонах ЭМ-спектра.

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Ученые уверены, что, хоть подобные кластеры и встречаются редко, их существование — это результат закономерной эволюции галактик. Кроме того, это явление может пролить свет на так называемую проблему финального парсека. Она заключается в том, что при столкновении двух галактик сверхмассивные черные дыры в центре каждой из них не врежутся друг в друга, но облетят преграду, если только некие сторонние воздействия не направят их. Это воздействие — механизм динамического трения, когда при сближении на дистанцию всего в несколько парсеков черные дыры формируют сдвоенную систему — и до сих пор никто толком не понимает, почему. В теории, чрезмерная энергия их орбиты должна препятствовать слиянию, но на практике этого не происходит.

Команда, проводящая исследование, считает, что третья черная дыра — это ключ. Именно она может обеспечивать импульс, необходимый для слияния и преодоления того самого «последнего парсека». Согласно компьютерному моделированию, около 16% пар сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках будут взаимодействовать с третьей сверхмассивной черной дырой, прежде чем они сольются.

Эти слияния породят гравитационные волны, но проблема в том, что эти волны будут слишком низкочастотными, чтобы их могли обнаружить LIGO или обсерватория VIRGO. Так что с помощью современных детекторов засечь их вряд ли удастся — но это лишь вопрос времени.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли черную дыру из другой Вселенной.