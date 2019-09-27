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Планета Х может быть миниатюрной черной дырой

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Признаки черной дыры в Солнечной системе обнаружили физики.
В Солнечной системе может находиться первичная черная дыра
В Солнечной системе может находиться первичная черная дыра
vladtime.ru

Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга. Свои выводы ученые опубликовали в препринте на репозитории arXiv.

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Свою гипотезу исследователи обосновали тем, что, во-первых, в последние годы наблюдались аномалии в орбите транснептуновых объектов — небесное тело Солнечной системы, которое обращается по орбите вокруг Солнца, а среднее расстояние до него больше, чем дистанция до Нептуна. Одной из возможных причин этой аномалии считается присутствие крупной планеты.

Во-вторых, в рамках программы OGLE были обнаружены шесть событий гравитационного микролинзирования, при котором свет от отдаленных объектов (удаленные на около 30 тысяч световых лет в направлении к центру Млечного Пути) искажается притяжением более близких к Земле небесных тел. Такими телами могут быть крупные планеты-странники или первичные черные дыры, которые образовались из сверхплотной материи в момент начала расширения Вселенной.

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Ученые считают, что одна из первичных черных дыр, которые в Млечном Пути не должны быть редкими, могла быть захвачена Солнечной системой. Поскольку появление Планеты Х также объясняется захватом (в данном случае планеты-странника), эти события, согласно гипотезе, являются равновероятными. Однако присутствие экзотического объекта может быть проверено с помощью регистрации излучения от аннигиляции темной материи, которая должна присутствовать в виде гало вокруг черной дыры.

Напомним, ранее сообщалось, что поиски планеты X позволили найти престарелую звезду.

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Теги: планета X, Нибиру, черная дыра
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Сквозняк    27.09.2019, 13:54
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