Ученые: Подросткам бесполезно приказывать
Исследователи обнаружили, что подростки с меньшей вероятностью будут выполнять просьбы матери, если они были высказаны в приказном тоне. Чтобы научно подтвердить этот бытовой вывод, учёные провели эксперимент с 1000 подростков.
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В исследовании участвовали дети в возрасте от 14 до 15 лет. Их поделили на группы, каждой из которых давали прослушать идентичные сообщения. Для какой-то из групп эти сообщения звучали в приказном тоне, для другой — в нейтральном, а для третьей — в вежливом (или autonomy-supportive, то есть выражающем поддержку и утверждающем самостоятельность ребёнка).
Результат оказался ожидаемым: на приказные сообщения подростки реагировали негативно. Наилучший отклик вызывали вежливые просьбы.
Авторы исследования пришли к выводу, что выбор правильного тона для общения имеет решающее значение в разговорах.
Напомним, ранее сообщалось, что подростковый алкоголизм делает мозг меньше.
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