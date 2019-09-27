Ученые: Подросткам бесполезно приказывать

С ними нужно говорить на равных.

Исследователи обнаружили, что подростки с меньшей вероятностью будут выполнять просьбы матери, если они были высказаны в приказном тоне. Чтобы научно подтвердить этот бытовой вывод, учёные провели эксперимент с 1000 подростков.

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В исследовании участвовали дети в возрасте от 14 до 15 лет. Их поделили на группы, каждой из которых давали прослушать идентичные сообщения. Для какой-то из групп эти сообщения звучали в приказном тоне, для другой — в нейтральном, а для третьей — в вежливом (или autonomy-supportive, то есть выражающем поддержку и утверждающем самостоятельность ребёнка).

Результат оказался ожидаемым: на приказные сообщения подростки реагировали негативно. Наилучший отклик вызывали вежливые просьбы.

Авторы исследования пришли к выводу, что выбор правильного тона для общения имеет решающее значение в разговорах.

Напомним, ранее сообщалось, что подростковый алкоголизм делает мозг меньше.