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NASA показало пожирание звезды черной дырой

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Визуализация события была сделана в виде ролика.
Черная дыра сожрала звезду
Черная дыра сожрала звезду
Скриншот видео

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Вслед за визуализацией «дизайна» чёрной дыры аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новую, не менее захватывающую анимацию её деятельности — поглощения звезды, подобравшейся слишком близко к «космической воронке». В ходе миссии TESS космический телескоп зафиксировал процесс разрушения, который затем был дополнен земными обсерваториями и представлен в формате видеоролика.

Масштабное событие, зафиксированное под кодовым номером ASASSN-19bt, произошло в конце января 2019-го. Когда звезда приблизилась к чёрной дыре, она начала разрушаться под воздействием гравитации, превратившись в газовое кольцо, которое вскоре было поглощено «воронкой» космического объекта. Учёные отмечают, что по земным меркам подобные явления в наблюдаемой части Вселенной происходят крайне редко — с периодичностью от 10 до 100 тысяч лет.

На сбор данных для создания визуализации «пожирания» звезды у астрономов ушло несколько недель. За происходящим они наблюдали с помощью наземных телескопов в обсерватории Лас-Кумбрес Европейского космического агентства. По предварительным расчётам, масса чёрной дыры превышает солнечную примерно в шесть миллионов раз.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы получили первый снимок структуры возле черной дыры.

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Теги: черная дыра, астрономия, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
АК-47  (аноним)  27.09.2019, 10:49
Оценка:  +2
АК-47
Так и пожрет гиена огненная страну -недоразумение под названием Россия. Все умрут.
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