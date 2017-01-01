Найдена самая большая нейтронная звезда
Астрономы с помощью телескопа Green Bank обнаружили самую массивную нейтронную звезду из всех известных ранее - быстро вращающийся пульсар на расстоянии около 4600 световых лет от нас. Этот объект-рекордсмен находится буквально на грани существования, приближаясь к теоретически максимально возможной для нейтронной звезды массе.
Нейтронные звезды - это сжатые остатки звезд, которые уже взорвались как сверхновые. Это самые плотные "нормальные" объекты в известной вселенной. Плотнее них лишь черные дыры, но эти космические монстры под определение нормальных не попадают. Кусочек вещества нейтронной звезды размером с кубик сахарного рафинада будет весить на Земле 100 миллионов тонн - примерно столько же, сколько весят все люди вместе взятые.
Читай также: Звезды смерти: Найден новый вид светил, из которых рождаются черные дыры
Хотя астрономы и астрофизики изучают эти объекты уже в течение десятилетий, все еще существует множество загадок, касающихся внутренней структуры нейтронных звезд. Станут ли сжатые нейтроны избыточными и потекут свободно? Расщепляются ли они на «суп» из субатомных кварков или на другие экзотические частицы? Где находится переломный момент, когда гравитация побеждает материю и образует черную дыру?
Исследователи - члены «Центра границ физики NANOGrav» - обнаружили, что быстро вращающийся миллисекундный пульсар, имеющий обозначение J0740 6620, является самой массивной из когда-либо измеренных нейтронных звезд. Она объединяет в себе 2,17 солнечных масс в сфере диаметром всего 30 километров. Это измерение показывает приближение к пределу того, когда массивный и сверхкомпактный объект может еще существовать, не коллапсируя в черную дыру. Недавние исследования LIGO гравитационных волн от сталкивающихся нейтронных звезд показывают, что 2,17 массы Солнца - это очень близкое значение этого предела.
«Нейтронные звезды настолько же озадачивают, насколько и интригуют», - говорят Санкфул Кромарти, аспирантка Университета Вирджинии и научный сотрудник Гроте Ребер из Национальной радиоастрономической обсерватории в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. - «Эти объекты размером с небольшой город в основном похожи на гигантские атомные ядра. Они настолько массивны, что внутри обретают невероятные качества. Определение допускаемой физикой и природой максимальной массы может рассказать нам много нового об этой пока что неизведанной области астрофизики».
Напомним, перед этим об обнаружении самой массивной нейтронной звезды сообщали весной этого года.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил