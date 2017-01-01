Найдена самая большая нейтронная звезда

Она находится в 4600 световых лет от нас.

Астрономы с помощью телескопа Green Bank обнаружили самую массивную нейтронную звезду из всех известных ранее - быстро вращающийся пульсар на расстоянии около 4600 световых лет от нас. Этот объект-рекордсмен находится буквально на грани существования, приближаясь к теоретически максимально возможной для нейтронной звезды массе.

Нейтронные звезды - это сжатые остатки звезд, которые уже взорвались как сверхновые. Это самые плотные "нормальные" объекты в известной вселенной. Плотнее них лишь черные дыры, но эти космические монстры под определение нормальных не попадают. Кусочек вещества нейтронной звезды размером с кубик сахарного рафинада будет весить на Земле 100 миллионов тонн - примерно столько же, сколько весят все люди вместе взятые.

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Хотя астрономы и астрофизики изучают эти объекты уже в течение десятилетий, все еще существует множество загадок, касающихся внутренней структуры нейтронных звезд. Станут ли сжатые нейтроны избыточными и потекут свободно? Расщепляются ли они на «суп» из субатомных кварков или на другие экзотические частицы? Где находится переломный момент, когда гравитация побеждает материю и образует черную дыру?

Исследователи - члены «Центра границ физики NANOGrav» - обнаружили, что быстро вращающийся миллисекундный пульсар, имеющий обозначение J0740 6620, является самой массивной из когда-либо измеренных нейтронных звезд. Она объединяет в себе 2,17 солнечных масс в сфере диаметром всего 30 километров. Это измерение показывает приближение к пределу того, когда массивный и сверхкомпактный объект может еще существовать, не коллапсируя в черную дыру. Недавние исследования LIGO гравитационных волн от сталкивающихся нейтронных звезд показывают, что 2,17 массы Солнца - это очень близкое значение этого предела.

«Нейтронные звезды настолько же озадачивают, насколько и интригуют», - говорят Санкфул Кромарти, аспирантка Университета Вирджинии и научный сотрудник Гроте Ребер из Национальной радиоастрономической обсерватории в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. - «Эти объекты размером с небольшой город в основном похожи на гигантские атомные ядра. Они настолько массивны, что внутри обретают невероятные качества. Определение допускаемой физикой и природой максимальной массы может рассказать нам много нового об этой пока что неизведанной области астрофизики».

Напомним, перед этим об обнаружении самой массивной нейтронной звезды сообщали весной этого года.