Жителей Лондона испугал яркий метеор

Метеор пролетел над столицей Великобритании вечером 25 сентября.

Вчера вечером Лондон в буквальном смысле осветил внушительных размеров метеор или, как еще называют такие объекты, — метеороид. Местные жители заходили в Твиттер, чтобы обсудить появление неожиданного космического объекта над столицей Англии.

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По словам очевидцев, которым удалось увидеть огненный шар, метеор пролетел над Лондоном 24 сентября, в 7:45 вечера по московскому времени. Пролет метеора был подтвержден Сетью метеорологических наблюдений Великобритании. Группа слежения за метеорами сняла огненный шар в районе Восточного Барнета в Северном Лондоне, — они отметили, что «огромный огненный шар был запечатлен на камеру слежения и был отчетливо виден даже сквозь слой облаков».

Очевидцы вышли в социальные сети, чтобы сообщить о наблюдении метеорита. Пользователь Twitter Крис Ченчи утверждает, что он был на борту рейса в лондонский Хитроу, когда увидел огненный шар:

«Я летел на UAL934 и видел его перед посадкой. Синяя линия — мое лучшее предположение относительно местоположения и направления (с юго-востока на северо-запад). Это так круто!»

Наблюдатель Саманта Джексон также написала в Твиттере в разделе наблюдений за метеоритами: «Видела, когда гуляли с собаками в Хитчине, в Хартфордшире. Он действительно зеленого цвета. Рада, что нашла этот твит, потому что муженек не верил мне».

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Роберт Керри спросил в Твиттере: «Кто-нибудь видел супер яркий метеор над Лондоном, летящий на север?

«Я нахожусь в Южном Лондоне, и в 7:15 вечера по московскому времени была ярко-бело-желтая, а затем ярко-сине-зеленая вспышка».

Астроном-любитель Джордж Миллер представил драматические кадры лондонского метеора, написав в Твиттере:

«Огненный шар виден из Лондона 24 сентября в 19:54 британской сетью наблюдений за метеоритами»

Метеороиды — это небольшие каменистые или металлические космические тела. Они значительно меньше, чем астероиды, и варьируются по размеру от мелких частиц до объектов диаметром в один метр. Объекты меньшего размера классифицируются как микрометеориты или космическая пыль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде сняли на видео падающий на город метеорит.