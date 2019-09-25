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Физики назвали сверхсветовые скорости реальностью

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Осталось только создавать гравитационные волны.
Сверхсветовые скорости возможны
Сверхсветовые скорости возможны
Кадр из фильма Звездные войны

На форуме Американского института аэронавтики и астронавтики в Индианаполисе учёный Джозеф Агнью (Joseph Agnew) из Алабамского университета в США рассказал, что концепция придания космическому кораблю сверхсветовой скорости при помощи изменения геометрии пространства-времени вполне правдоподобна. Её состоятельность доказывает открытие гравитационных волн.

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В современном научном сообществе есть консенсус по поводу того, что движение выше скорости света невозможно для объектов с массой в нормальном пространстве-времени. Однако в 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre) предложил способ, который помог бы это правило обойти. Идея учёного заключалась в изменении геометрии пространства-времени, в котором движется объект. Алькубьерре говорил, что для перемещения со сверхсветовой скоростью нужно сжать пространство перед кораблём и расширить его позади. Эту идею назвали Пузырём Алькубьерре.

Джозеф Агнью же заявил, что открытие гравитационных волн доказало, что пространство действительно может искривляться в присутствии сильных гравитационных полей. А значит идея Алькубьерре не так уж фантастична.

По мнению Агнью, людям нужно научиться создавать гравитационные волны в лаборатории. Именно это поможет найти лазейки для разработки сверхсветового двигателя.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засекли перемещающийся со сверхсветовой скоростью объект.

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Теги: скорость света, гравитационные волны
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
бельгиец  (аноним)  25.09.2019, 17:35
Оценка:  -1
бельгиец
вот и отлично!!!!!
ВСЕХ Х()ХЛОВ НА ЙУХ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ !!!!!!!

НА ЙУХ Х()ХЛОВ ОТ СЮДА!!!!, грязных свиней этих, скотин этих , которые людей заражают по всему миру корью!!!!
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