Ложка васаби спровоцировала синдром разбитого сердца

Так нервная система отреагировала на острую пищу.

Израильские медики описали необычную причину развития стрессовой кардиомиопатии — поглощение острой пищи. Пожилая пациентка перепутала васаби с авокадо и съела целую ложку приправы. На следующий день после этого врачи диагностировали у нее расширение левого желудочка — болезнь такоцубо. Судя по всему, причиной патологии стал сильный ответ нервной системы на острую еду. История болезни опубликована в журнале BMJ Case Reports.

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Кардиомиопатия такоцубо проявляется в расширении верхушки левого желудочка. Деформированному сердцу становится сложнее сокращаться, поэтому развивается сердечная недостаточность, а пациент может чувствовать боли в груди, характерные для инфаркта. Причины возникновения этой болезни до сих пор до конца не изучены, но этому состоянию нередко предшествуют сильные эмоциональные стрессы, и болезнь чаще поражает женщин, чем мужчин, поэтому ее иногда называют «синдромом разбитого сердца».

Алона Финкель-Орон (Alona Finkel-Oron) и другие медики из Университетского медицинского центра Сорока описали новую причину возникновения болезни Такоцубо. 60-летняя женщина была в гостях на свадьбе и съела там целую ложку васаби, приняв его за авокадо. Через несколько минут после этого она почувствовала напряжение в груди и иррадиирующую боль, которая длилась несколько часов. На следующий день женщина продолжала чувствовать слабость и обратилась за помощью ко врачам.

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Электрокардиография и эхокардиография показали, что у пациентки расширен левый желудочек: ей поставили диагноз «болезнь такоцубо». Фракция выброса — доля крови, которую желудочек выталкивает в аорту, по отношению ко всей крови в нем — составила всего 35 процентов (нижняя граница нормы — 50 процентов). Женщине назначили стандартную терапию для сердечной недостаточности, и уже через месяц фракция выброса выросла до 60 процентов.

Несмотря на то, что этиология болезни такоцубо все еще остается спорной, исследователи связывают ее с гиперактивностью нервной системы и избытком катехоламинов — группы нейромедиаторов, к которым относятся, среди прочих, дофамин и адреналин. Ученые полагают, что система сосудов, снабжающих сердце кровью, у таких пациентов слишком чувствительна к действию катехоламинов, а расширение стенки желудочка возникает как ответ сердечной ткани на стресс.

Все случаи этой болезни, описанные раньше, так или иначе связаны с психологическим стрессом. Известен только один случай, когда «синдром разбитого сердца» вызвала еда: у пациента развился анафилактический шок, который, судя по всему, и спровоцировал кардиомиопатию. Но у пациентки, с которой работали израильские медики, не было признаков аллергии. Поэтому они полагают, что избыток катехоламинов напрямую вызвала острая пища.

Напомним, ранее сообщалось, что создано лекарство для разбитого сердца.