Ученый: Млечный Путь умирает

Другие галактики просто разваливают нашу галактику.

Млечный Путь медленно умирает, поскольку его толкает и разваливает местное скопление галактик, — к такому выводу пришел ученый Николас Уэбб из Лондонского университета, который опубликовал свои исследования на сайте Q + A Quora.

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Галактика Млечный Путь является частью скопления галактик, известного как скопление Девы, которое, в свою очередь, является частью еще большего скопления галактик, известного как Сверхскопление Девы. Сверхскопление Девы имеет ширину 110 миллионов световых лет и содержит примерно в 110 миллиардов раз больше звезд, чем есть в нашей галактике Млечный Путь, которая содержит от 100 до 400 миллиардов звезд, согласно данным NASA.

Совокупность гравитационных сил при этом столь высока, что образует множество толчков в сверхскоплении, которые в буквально смысле разрывают галактики из их водорода, а формирование новых звезд без водорода невозможно.

В будущем, спустя миллиарды лет, возможна такая ситуация, что водорода в космосе может совсем не остаться, то есть нынешний урожай звезд – последний. Время жизни считается относительно ее массы – пока что у нашего Солнца достаточно массы, чтобы продолжать плавить водород в течение примерно 10 миллиардов лет. Вот что по этому поводу отметил в своих записях Николас Уэбб:

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«Наша галактика не одна. Это часть небольшой группы галактик, которые постепенно объединяются в одну гигантскую галактику — Сверхскопление Девыю. Облако галактик с центром в скоплении Девы, очень плотное, — его масса в четыре миллиарда раз больше массы нашего Солнца. Кластер находится на расстоянии 16,5 миллионов парсеков, и все же его гравитация все еще притягивает к себе нашу местную группу. Внутри скопления Девы находится огромное гравитационное притяжение, которое толкает галактики к почти релятивистским скоростям, унося их свободный водород и лишая их надежды на формирование новых звезд. Представьте себе галактику, которая медленно умирает и больше не способна обновляться только из-за локации, в которой она расположена».

Однако, прежде чем все это произойдет, Млечный Путь столкнется с Андромедой — ближайшей к нам галактикой, ширина которой составляет 220 000 световых лет — в два раза больше Млечного Пути. Споры о том, убьет ли это все живое на Земле, не утихают до сих пор, ведь даже при таком сценарии есть шанс, что Солнечная система не пострадает.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы разглядели другой край нашей галактики.