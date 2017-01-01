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Панацею от устойчивых к антибиотикам инфекций нашли на кухне

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Зеленый чай оказался полезен в борьбе против инфекций.
В зеленом чае есть природные антиоксиданты
В зеленом чае есть природные антиоксиданты
newsyou.info

Ученые Университета Суррея в Англии обнаружили, что природный антиоксидант, который содержится в зеленом чае, может оказаться полезным в борьбе против опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи выяснили, что эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность антибактериального препарата азтреонама, который используется для лечения инфекций, вызванных микроорганизмом Pseudomonas aeruginosa. Комбинация антиоксиданта и антибиотика оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Это было подтверждено в результате тестов in vitro (на бактериальных культурах) и in vivo с использованием личинок большой восковой моли.

EGCG усиливает поглощение клеткой P.aeruginosa антибиотика, а также, возможно, включается в биохимический путь, отвечающий за уязвимость к антибактериальному препарату.

Pseudomonas aeruginosa — грамм-отрицательная бактерия, которая для человека является условно-патогенной: она преимущественно заражает лиц с ослабленным иммунитетом. Ее часто находят в гнойных ранах и при циститах. Всемирная организация здравоохранения включила микроорганизм в список критических угроз для здоровья людей, поскольку она вызывает суперинфекции — вторичные инфекции, устойчивые ко всем основным лекарствам.

Напомним, ранее сообщалось, что американка умерла от инфекции, устойчивой ко всем антибиотикам.

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Теги: зеленый чай, инфекции, антибиотики
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