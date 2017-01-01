Ученые смоделировали климат молодой Венеры

На планете мог быть океан.

Сегодняшняя Венера — образец трагических результатов вышедшего из-под контроля глобального потепления. Атмосфера планеты на 97 процентов состоит из углекислого газа, а температура и давление у поверхности так велики, что расплавят и металл. При таких условиях никакой жидкой воды здесь быть не может, как не может быть и жизни (хотя и высказываются осторожные гипотезы о микробах в верхних, более прохладных и разреженных слоях атмосферы).

Читай также: Ученые подняли на смех гипотезу о жизни на Венере

Тем не мене в далеком прошлом климат Венеры мог быть умеренным. Современные данные указывают, что еще 700 миллионов лет назад на планете сохранялся целый океан жидкой воды. Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда. Об этой работе ученые рассказали на прошедшей в Женеве конференции EPSC-DPS.

Авторы рассмотрели пять моделей эволюции древней Венеры между 4,2 миллиарда и 715 миллиона лет назад. Разные варианты предполагали, что на планете имеется океан разных размеров и глубины либо что вся вода оставалась заключена в приповерхностных слоях коры. Расчеты показали, что температура у поверхности могла стабильно оставаться в пределах от 20 до 50 °С. Это куда теплее, чем в среднем на сегодняшней Земле, но еще вполне подходит для влаги и жизни.

Читай также: Ветры Венеры влияют на ее вращение

Ученые считают, что около 4,2 миллиарда лет назад первичные запасы углекислого газа из атмосферы Венеры были связаны с образованием силикатных пород. Она оказалась не столь плотной, и доминировать в ней стал азот. Затем, на протяжении примерно трех миллиардов лет Венера оставалась потенциально обитаемой. И лишь между 715 и 700 миллионами лет назад внезапный мощный приток углекислого газа нарушил этот баланс, приведя к катастрофическому парниковому эффекту и разогреву.

Скорее всего, источником этого газа был вулканизм — как и изливание сибирских траппов на Земле привело к резким переменам климата и массовому Пермскому вымиранию около 250 миллионов лет назад. Но если наша планета смогла пережить такую катастрофу, то более близкая к Солнцу и получающая от него куда больше энергии Венера так и не смогла восстановиться.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA разрабатывает проект пилотируемой миссии на Венеру.