На Марсе нашли странные магнитные импульсы

Импульсы возникают около полуночи по местному времени.

Аппарат НАСА InSight собирает данные с Марса с конца ноября 2018 года. Зонд был разработан для исследования внутренней структуры Красной планеты путем создания трехмерной карты ее внутреннего пространства и измерения сейсмичности.

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Но ученые, анализирующие информацию, собранную InSight, обнаружили необычный набор данных.

Исследователи обнаружили серию магнитных импульсов, возникающих каждый день около полуночи по местному времени на Марсе.

Прибор обнаружил «длинные серии пульсаций» продолжительностью до двух часов, с периодами волн всего в одну минуту.

Результаты были представлены на Европейском конгрессе по планетарной науке и на встрече Американского астрономического общества в Женеве, Швейцария.

«Около полуночи по местному времени в магнитном поле иногда обнаруживаются длинные последовательные пульсации».

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Источник импульсов неизвестен, но исследователи хотят выяснить, происходят ли они под землей или на поверхности. Как бы то ни было, полученные результаты рисуют картину планеты, значительно отличающуюся от наших представлений.

Напомним, ранее сообщалось, что Марс хотят покорить при помощи банка спермы.