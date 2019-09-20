NASA и ESA объединятся ради защиты от астероидов

Также предлагают присоединиться и другим космическим агентствам.

По словам ученых из NASA, недавние испытания проведенные на астероидах подтвердили необходимость объединения международных космических агентств и использования космических кораблей для изменения траектории полета космических тел.

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NASA и Европейское космическое агентство (ESA) уже объявили в 2015 году, что они будут сотрудничать в рамках миссии по испытанию перенаправления двойного астероида (DART), в ходе которой дуэт отправит корабль в бинарную систему астероидов Didymos – запуск планируется в 2021 году. Астероид, которые ранее описали как «безопасный», будет пролетать на достаточно близком для эксперимента расстоянии. Суть эксперимента AIDA (Оценка воздействия и отклонения астероида) заключается в том, чтобы сбить астероид с текущего курса, то есть направить в другую от нашей планеты сторону.

Сейчас NASA анализирует миссию японского космического агентства JAXA, которая осуществляется на астероиде Рюгу. Дело в том, что космический корабль JAXA — Hayabysa2 во время своего приземления на астероид оставил гораздо больший ударный кратер, чем ожидалось.

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Это по существу доказало, что сила тяжести Рюгу была сильнее, чем ожидалось, и это ценная информация для планирования того, как пройдет эксперимент AIDA. Своими соображениями на этот счет поделилась Нэнси Чэбот, ведущий координатор миссии DART и ученый-планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса:

«В этом процессе доминировала гравитация, а не внутренняя прочность материала, из которого сделан астероид. Если гравитация также доминирует в Didymos B, даже если она намного меньше, мы могли бы получить гораздо больший кратер, чем показывают наши модели и лабораторные эксперименты на сегодняшний день. В конечном счете, очень мало известно о поведении этих небольших тел во время ударов, и это может иметь серьезные последствия для защиты планет».

«Он не находится на пути столкновения с Землей, и поэтому не представляет текущей угрозы для планеты. Однако его двоичная природа позволяет DART испытывать и оценивать эффекты кинетического воздействия».

Дидимос — это двойная астероидная система, что означает, что один астероид вращается вокруг большего. Как рамках эксперимента, аппарат DART поразит меньший астероид, который составляет около 160 метров в длину, а его скорость «в девять раз быстрее пули, примерно 3,7 мили в секунду»

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство готово рассмотреть идеи по защите Земли от астероидов.