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NASA и ESA объединятся ради защиты от астероидов

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Также предлагают присоединиться и другим космическим агентствам.
Агентства объединятся ради спасения от астероидов
Агентства объединятся ради спасения от астероидов
ESA

По словам ученых из NASA, недавние испытания проведенные на астероидах подтвердили необходимость объединения международных космических агентств и использования космических кораблей для изменения траектории полета космических тел.

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NASA и Европейское космическое агентство (ESA) уже объявили в 2015 году, что они будут сотрудничать в рамках миссии по испытанию перенаправления двойного астероида (DART), в ходе которой дуэт отправит корабль в бинарную систему астероидов Didymos – запуск планируется в 2021 году. Астероид, которые ранее описали как «безопасный», будет пролетать на достаточно близком для эксперимента расстоянии. Суть эксперимента AIDA (Оценка воздействия и отклонения астероида) заключается в том, чтобы сбить астероид с текущего курса, то есть направить в другую от нашей планеты сторону.

Сейчас NASA анализирует миссию японского космического агентства JAXA, которая осуществляется на астероиде Рюгу. Дело в том, что космический корабль JAXA — Hayabysa2 во время своего приземления на астероид оставил гораздо больший ударный кратер, чем ожидалось.

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Это по существу доказало, что сила тяжести Рюгу была сильнее, чем ожидалось, и это ценная информация для планирования того, как пройдет эксперимент AIDA. Своими соображениями на этот счет поделилась Нэнси Чэбот, ведущий координатор миссии DART и ученый-планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса:

«В этом процессе доминировала гравитация, а не внутренняя прочность материала, из которого сделан астероид. Если гравитация также доминирует в Didymos B, даже если она намного меньше, мы могли бы получить гораздо больший кратер, чем показывают наши модели и лабораторные эксперименты на сегодняшний день. В конечном счете, очень мало известно о поведении этих небольших тел во время ударов, и это может иметь серьезные последствия для защиты планет».

«Он не находится на пути столкновения с Землей, и поэтому не представляет текущей угрозы для планеты. Однако его двоичная природа позволяет DART испытывать и оценивать эффекты кинетического воздействия».

Дидимос — это двойная астероидная система, что означает, что один астероид вращается вокруг большего. Как рамках эксперимента, аппарат DART поразит меньший астероид, который составляет около 160 метров в длину, а его скорость «в девять раз быстрее пули, примерно 3,7 мили в секунду»

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство готово рассмотреть идеи по защите Земли от астероидов.

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Теги: ESA, NASA, астероиды
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Комментариев (1)
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dimasvetik    20.09.2019, 12:26
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dimasvetik
напрвте лучше на сраную мокшшу
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