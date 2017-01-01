Найдены кандидаты на звание частиц темной материи

Ими стали сверхтяжелые гравитино.

Несмотря на то, что количество темной материи в окружающей нас Вселенной превышает количество обычной материи в пять раз, эта темная материя остается неуловимой и по сегодняшний день. Уже было проведено множество экспериментов, целью которых являлось отслеживание различных видов частиц-кандидатов, но ни один из этих экспериментов не принес положительных результатов. И недавно исследователи из института Макса Планка, Германия, выдвинули предположение, которое объясняет данную ситуацию. По их мнению, темная материя состоит из очень экзотических частиц - сверхтяжелых гравитино, и сейчас нам уже известно лишь в самых общих чертах, как именно можно найти и изучить эти частицы, если они существуют на самом деле.

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Отметим, что обычные частицы гравитино уже достаточно давно находятся в ряду частиц-кандидатов. Однако, сами по себе они имеют достаточно малую массу, что кардинально отличает их от гипотетических сверхтяжелых гравитино. За счет большой массы сверхтяжелые гравитино взаимодействуют с другой материей в основном при помощи сил гравитации, что вызывает весьма экзотические эффекты и явления, хорошо известные ученым из этой области.

Ученые высчитали, что масса одной частицы сверхтяжелых гравитино составляет порядка 0.02 миллиграмма, что приблизительно равно массе яйца мушки-дрозофилы. Это не кажется слишком тяжелым, но для сравнения, это приблизительно в 10 квинтиллионов раз больше массы протона или нейтрона. Частицы такой массы должны быть достаточно редкими во Вселенной, если вдруг где-нибудь возникнет их скопление, оно, это скопление, может стать причиной сжатия и схлопывания Вселенной в сингулярность. Тем не менее, если в космосе будет присутствовать всего одна частица сверхтяжелого гравитино на 10 тысяч кубических километров, этого будет достаточно для объяснения всех наблюдаемых астрономами "эффектов темной материи".

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Но самым интересным является то, что если сверхтяжелые гравитино существуют в реальности, есть способ поиска их следов, в котором вся Земля будет выступать в роли одного огромного датчика. Даже с учетом их малого количества в космосе, сквозь объем нашей планеты за 4.5 миллиарда лет ее существования должно было пройти большой количество таких частиц, которые оставили свои следы. Теперь же осталось только найти и изучить эти следы.

Поскольку сверхтяжелые гравитино могут взаимодействовать с обычной материей через электромагнитные и сильные ядерные взаимодействия, они могут оставлять характерные ионизационные следы в породах, из которых состоит земная кора. Проблемой в этом случае является то, что такие ионизационные следы трудно отличить от следов, оставляемых высокоэнергетическими частицами других типов.

"Подобные виды радиации, как известно, оставляют дефекты в различных кристаллах, в том числе и кристаллах естественного происхождения" - пишут исследователи, - "Вполне вероятно, что в ближайшем времени, мы, зная, что надо искать, обнаружим древние следы характерной ионизации в кристаллах, ведь эти следы могут сохраняться неизменными в течение миллионов лет".

Напомним, ранее сообщалось, что возле Солнечной системы нашли ураган из темной материи.