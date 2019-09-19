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В Африке засняли редчайшую зебру в горошек

Комментариев: 1
К сожалению, шансов на выживание у нее нет.
Редчайшая зебра
Редчайшая зебра
catersnews.com

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Редкая зебра в горошек была обнаружена в кенийском национальном заповеднике фотографами Рахулом Сачдевым и Энтони Тира. В этой резервации столь необычного детеныша зебры наблюдают впервые. Эксперты склонны полагать, что животное получило такой удивительный окрас в результате меланизма. При данном фенотипе окраска животного оказывается темнее по сравнению с другими особями этого вида.

У экспертов плохие новости. Зебры такого необычного окраса в африканских парках выживают редко: они ярче выделяются из стада, что в юном возрасте делает их уязвимыми для хищников.

Напомним, ранее ученые поняли, зачем зебрам полоски.

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Теги: зебра, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.09.2019, 15:21
Оценка:  +2
гость
будем надеяться, что жить будет! нам такие необычные звери нужны!
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