В Африке засняли редчайшую зебру в горошек

К сожалению, шансов на выживание у нее нет.

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Редкая зебра в горошек была обнаружена в кенийском национальном заповеднике фотографами Рахулом Сачдевым и Энтони Тира. В этой резервации столь необычного детеныша зебры наблюдают впервые. Эксперты склонны полагать, что животное получило такой удивительный окрас в результате меланизма. При данном фенотипе окраска животного оказывается темнее по сравнению с другими особями этого вида.

У экспертов плохие новости. Зебры такого необычного окраса в африканских парках выживают редко: они ярче выделяются из стада, что в юном возрасте делает их уязвимыми для хищников.

Напомним, ранее ученые поняли, зачем зебрам полоски.