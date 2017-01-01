У черных дыр нет волос: Опровергнута теория Хокинга

Теорию опровергли благодаря гравитационной волне от черных дыр.

В 2017 г. по Вселенной прокатилась гравитационная волна от столкновения двух черных дыр. Теперь исследователи провели дополнительный анализ этого события и смогли с его помощью доказать весьма популярное предположение о строении черных дыр – «теорему об отсутствии волос».

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Это обнаружение гравитационных волн в 2017 г. стало большим научным достижением. Оно стало возможным, благодаря гравитационно-волновому детектору под названием Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). Изучив это событие, астрофизики тогда сделали вывод, что оно представляет собой далекое столкновение двух черных дыр.

Новый анализ этого гравитационно-волнового события, проведенный группой исследователей во главе с Максимилиано Иси (Maximiliano Isi) из Массачусетского технологического института, США, позволил опровергнуть знаменитую гипотезу о наличии у черных дыр «волос», выдвинутую знаменитым британским физиком Стивеном Хокингом в 1970-е гг. Отсутствие «волос» означает простое строение черной дыры: различие между двумя черными дырами в этом случае состоит лишь в массе, электрическом заряде и угловом моменте. В реальном мире этот список отличий фактически сокращается до массы и углового момента. Физики называют такие «лысые» объекты «керровскими черными дырами».

Эти выводы стали возможными, благодаря обнаружению среди данных, собранных в 2017 г., своего рода «обертона», несущего дополнительную информацию о строении черной дыры. Теорема об отсутствии волос позволяет предположить конкретный вид «обертона», и этот прогноз хорошо сошелся с данными гравитационно-волновых наблюдений, пояснил Иси.

Статья изначально опубликована на Live Science.

Напомним, ранее физики доказали существования излучения Хокинга.