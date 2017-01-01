На комете Чурюмова-Герасименко разглядели прыгающие камни

Также на комете обнаружены обвалы.

Ученые, анализирующие сокровищницу изображений, полученных миссией Rosetta ESA, нашли большое количество любопытных движущихся валунов и больших обвалов породы.

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Rosetta работала у кометы 67P / Чурюмов-Герасименко в период с августа 2014 года по сентябрь 2016 года, собирая данные о пылевой и газовой среде кометы, ее поверхностных характеристиках и внутренней структуре.

В рамках анализа около 76 000 изображений с высоким разрешением, полученных с помощью камеры OSIRIS, были взяты учеными для проверки изменений на поверхности. В частности, они заинтересовались сравнением периода ближайшего сближения кометы с Солнцем, известного как перигелий, с периодом после этой наиболее активной фазы, чтобы лучше понять процессы, которые управляют эволюцией поверхности.

По всей комете видны обломки, но иногда валуны оказываются выброшенными в космос или катящимися по поверхности. Новый пример подпрыгивающего валуна был недавно обнаружен в области «гладкой шеи», которая соединяет две доли кометы, область, которая претерпела много заметных крупномасштабных изменений поверхности в течение миссии. Валун, шириной около 10 м, по-видимому, упал с близлежащего утеса и несколько раз прыгнул по поверхности, не разламываясь и оставляя «следы» в слабо уплотненном поверхностном материале.

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«Мы думаем, что он упал с близлежащего обрыва высотой около 50 м и является самым большим осколком этого оползня с массой около 230 тонн», - сказал Жан-Батист Винсент из Института исследования планет DLR, который представил результаты на конференция EPSC-DPS в Женеве.

«Так много произошло с этой кометой в период с мая по декабрь 2015 года, когда она была наиболее активной, но, к сожалению, из-за этой деятельности нам пришлось держать Rosetta на безопасном расстоянии. Поэтому у нас нет близких снимков чтобы увидеть освещенные поверхности с достаточным разрешением и точно определить местоположение «до» валуна».

Изучение подобных движений валунов в разных частях кометы помогает определить механические свойства как падающего материала, так и поверхности, на которую он приземляется. Материал кометы в целом очень слабый по сравнению со льдом и камнями, с которыми мы знакомы на Земле: валуны на комете 67P / CG примерно в сто раз слабее, чем свежевыпавший снег.

В некоторых местах вокруг кометы наблюдались и другие изменения, например обрушение скал, такое как драматическое падение сегмента Асуанской скалы шириной 70 м, наблюдавшийся в июле 2015 года. Рами Эль-Маарри и Грэм Драйвер из Биркбека, Лондонский университет, возможно, обнаружили еще более крупный обвал, связанный с яркой вспышкой, наблюдаемой 12 сентября 2015 года вдоль границы между северным и южным полушарием.

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«Похоже, это один из самых больших обвалов, который мы видели на комете за всю историю наблюдений Rosetta, с площадью обрушения около 2000 квадратных метров», - сказал Рами, также выступая сегодня на EPSC-DPS.

Во время прохождения перигелия южное полушарие кометы подвергалось воздействию высокой солнечной энергии, что приводило к повышению уровня активности и более интенсивной эрозии, чем в других местах кометы.

«Проверка изображений до и после позволяет нам удостовериться в том, что кусок скалы был неповрежденным, по крайней мере, до мая 2015 года, когда в этом регионе у нас еще достаточно изображений с высоким разрешением, чтобы увидеть его», - говорит Грэм, студент, работающий с Рэми, для изучения обширного архив изображений Розетты.

«Данные с Rosetta продолжают удивлять нас, и это прекрасно, что следующее поколение студентов сделает новые, захватывающие открытия», - добавляет Мэтт Тейлор, исследователь проекта ESA в Rosetta.

Напомним, ранее было опубликовано настоящее цветное фото кометы Чурюмова-Герасименко.