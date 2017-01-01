Вселенная существует благодаря человеческому сознанию - ученые

Без человечества Вселенная просто прекратит существование, считают ученые.

Сегодня ученые пока еще не могут ответить на вопрос о том, какова природа происхождения человеческого сознания. Однако же, на днях, сразу два представителя научного мира сообщили о том, что это — ни что иное как Вселенная, живущая внутри нас и без человечества Вселенная прекратит свое существование. Дипак Чопра, доктор медицины, и физик из Университета Чепмена Менас Кафатос отметили, что космос и сознание сосуществуют на субатомном уровне и существование одного без другого невозможно.

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Эта пара ученых утверждает, что Вселенная помогла сформировать сознание в людях, и теперь, в свою очередь, наше существо позволяет Вселенной развиваться. В результате сознание и космос стали настолько переплетенными, что теперь они являются практически одним и тем же.

Вот что исследователи написали в своей книге «Ты — Вселенная»: «Что если этот повседневный факт жизни окажется ключом к понимания космоса? Люди могут быть яркой идеей, которую имела Вселенная, и как только идея пришла ей в голову, космический разум решил устремиться за ней.

«Почему? Что такого соблазнительного в людях, подверженных беспокойствам и тревогам? Только одна вещь. Мы позволили Вселенной осознавать себя в измерении времени и пространства. Космос думает через тебя. Что бы вы ни делали, это космическая деятельность. Уберите любой этап в эволюции Вселенной, и этот самый момент исчезает в воздухе».

«Каким бы удивительным ни было данное утверждение, наша книга все время дополняет его, а квантовая физика делает бесспорным — мы живем во Вселенной, основанной на нашем участии. Однако же, это всего лишь маленький шаг к пониманию того, что участие является полным».

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенная может оказаться моложе, чем считалось.