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В организме человека нашли универсальное лекарство от простуды

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Отключение единственного некритичного белка нарушает репликацию вирусов, вызывающих половину всех случаев простуды, полиомиелита и других заболеваний.
Энтеровирусы можно победить
Энтеровирусы можно победить
kancrb.ru

Временное отключение одного белка внутри клеток защитило бы нас от простуды и других вирусных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско, работавшие с клеточными культурами человека и мыши. Этот метод может остановить и другие вирусы — вызывающие астму, энцефалит и полиомиелит, сообщает Stanford Medicine.

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Простуда, или инфекция верхних дыхательных путей — самое распространенное в мире инфекционное заболевание, наносящее многомиллиардный ущерб экономике. Как минимум половина всех случаев вызвана риновирусами.

Известно приблизительно 160 типов риновирусов. Именно поэтому, переболев месяц назад, легко подхватить простуду снова. Хуже того: риновирусы легко мутируют и вырабатывают резистентность к лекарственным препаратам.

Один из самых известных и опасных видов энтеровируса — вирус полиомиелита. До появления вакцины в 1950-х он вызывал паралич и смерть. С 2014 в США и Европе зарегистрированы вспышки другого типа энтеровируса, EV-D68, который приводит к острому вялому миелиту.
В статье, опубликованной онлайн в Nature Microbiology, ученые описали способ метод прекращения репликации целого ряда энтеровирусов, и в том числе риновирусов, внутри клетки мыши и человека. Для этого они отключили белок, который вирусы используют для размножения.

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Опыты показали, что в человеческих клетках, лишенных малоизученного ранее фермента SETD3, репликация вируса снижается в 1000 раз по сравнению с контрольными клетками. Если отключить функцию SETD3 в клетках эпителия бронхов человека, пораженных различными риновирусами или энтеровирусом EV-D68, репликацию можно снизить в 100 раз.

Теперь ученые надеются разработать лекарственный препарат с широким антивирусным спектром действия — не только против простуды, но и против всех типов энтеровируса.   

Напомним, ранее сообщалось, что были созданы лекарства с отложенным действием.

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Теги: вирус, лекарство
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