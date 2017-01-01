Медики объяснили появление рака мозга у звезд

Опухоли мозга могут возникать из-за омолаживающих процедур.

В последнее время все больше знаменитых людей умирают в связи с одной и той же болезнью — раком мозга. Врач-онколог Алексей Масчан рассказал, почему популярные персоны так часто страдают данным недугом.

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Так, доктор предполагает, желая оставаться вечно молодыми, многие знаменитости идут на омолаживающие процедуры, в которых используются стволовые клетки. В теории, данный тип операций может спровоцировать образование и развитие злокачественных опухолей.

”Стволовые клетки — они чужие, не приживаются в организме. Они могут выделять вещества экзосомы, в которые запаковано много биологически активных молекул, которые теоретически могут провоцировать рак”, — рассказал Алексей Масчан рассуждая об омоложении при помощи стволовых клеток.

Стоит отметить, что врач подчеркнул тот факт, что реальных доказательств его словам нет и он выдвинул лишь предположение. Но оно, как ни странно, никак не противоречит современной науке.

Напомним, ранее сообщалось, что старение клеток головного мозга удалось обратить вспять.