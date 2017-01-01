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Комары для борьбы с малярией лишь усилили переносчиков болезни

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Эксперимент с генно-модифицированными комарами провалился.
Модифицированные комары не помогли в борьбе с малярией
Модифицированные комары не помогли в борьбе с малярией
hightech.plus

Популяция комаров в бразильском муниципалитете Жакобина отказалась вымирать после выпуска генно-модифицированных сородичей с летальным геном. Возможно, в ходе эксперимента она даже стала еще выносливее.

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Комаров не любит никто, ведь они не только назойливы, но и распространяют опасные заболевания, включая малярию и желтую лихорадку. Существует целый ряд проектов, направленных на сокращение численности этих насекомых с помощью современных биотехнологий. Однако их результаты не всегда соответствуют ожиданиям.

Как сообщает New Atlas, в Бразилии эксперимент по контролю численности комаров с помощью генной модификации завершился полным провалом. В ходе проекта компания Oxitec выпускала в дикую природу комаров-самцов вида Aedes aegypti с внедренным в их ДНК доминантным летальным геном. При спаривании с дикой самкой этот ген должен сокращать выживаемость потомства.

Эксперимент проводили в бразильском муниципалитете Жакобина в течение 27 месяцев. В общей сложности было выпущено несколько десятков млн ГМО-самцов. По расчетам, численность комаров в районе проведения эксперимента должна была сократиться на 85%. Это серьезно снизило бы заболеваемость болезнями, передаваемыми насекомыми.

К сожалению, в ходе эксперимента что-то пошло не так.

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Как установили исследователи из Йельского университета, сначала ГМО-комары действительно снизили дикую популяцию. Однако спустя 18 месяцев она полностью восстановилась.
Ученые полагают, что самки научились различать модифицированных самцов и избегать спаривания с ними.

Более того, в популяции широко распространился летальный ген. Ожидалось, что этого не произойдет, поскольку потомство ГМО-самцов должно было быть слишком слабым для участия в размножении. Однако в реальности многим из них все же удалось продолжить род — и передать искусственный ген по наследству.

Ученые опасаются, что в результате эксперимента местным комары могли, наоборот, стать более выносливыми за счет включения генов от кубинских и мексиканских популяций, которые использовались при создании ГМО-особей. Пока неясно, как именно это скажется на распространении переносимых ими болезней.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые генетическое оружие протестировали на комарах.

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Теги: малярия, комары
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