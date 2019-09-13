Древние Ромео и Джульетта оказались мужчинами

Похороненные "влюбленные из Модены" могли быть родственниками или воинами.

Итальянские исследователи обнаружили, что двое держащихся за руки скелетов, известных как «влюбленные из Модены», на самом деле являются мужчинами. Об этом сообщает BBC News.

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Ученые определили пол живших в IV — VI веках людей, которым принадлежат останки, с помощью анализа белка, оставшегося на зубной эмали. Впервые скелеты были найдены в 2009 году, однако из-за их плохого состояния не удалось определить точно, являлись ли они мужчиной и женщиной.

Исследователи не знают, что именно связывало обоих мужчин. Согласно нескольким гипотезам, они могли быть родными братьями, двоюродными братьями или солдатами, которые вместе погибли в бою. Сами тела, скорее всего, захоронены на военном кладбище.

Напомним, ранее археологи нашли старейшего гея на планете.