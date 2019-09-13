Древние Ромео и Джульетта оказались мужчинами
Итальянские исследователи обнаружили, что двое держащихся за руки скелетов, известных как «влюбленные из Модены», на самом деле являются мужчинами. Об этом сообщает BBC News.
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Ученые определили пол живших в IV — VI веках людей, которым принадлежат останки, с помощью анализа белка, оставшегося на зубной эмали. Впервые скелеты были найдены в 2009 году, однако из-за их плохого состояния не удалось определить точно, являлись ли они мужчиной и женщиной.
Исследователи не знают, что именно связывало обоих мужчин. Согласно нескольким гипотезам, они могли быть родными братьями, двоюродными братьями или солдатами, которые вместе погибли в бою. Сами тела, скорее всего, захоронены на военном кладбище.
Напомним, ранее археологи нашли старейшего гея на планете.
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