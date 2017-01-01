Урожайная Луна: В пятницу 13-го ожидается редкое явление

Полная луна 13-го числа, да еще и в пятницу, бывает раз в 20 лет.

Сегодня вечером намечается грандиозное событие — отмечается прибытие Урожайной Луны в несчастный по поверьям день пятницы 13-го — крайне редкое событие. Полнолуние в пятницу 13-го происходит в среднем один раз каждые 20 лет.

Читай также: Луна оказалась старше, чем считалось ранее

В последний раз полная луна была в октябре 2000 года. Следующее подобное событие произойдет лишь через 30 лет.

Астрономы рассчитали, что следующее полнолуние в пятницу 13-го числа займет еще больше времени и проявится не раньше 13 августа 2049 года. Легенды и мифы осеннее полнолуние связывают с урожаем и поэтому луну в это время называют Урожайной Луной.

В зависимости от того, где вы живете, полнолуние достигнет максимума с вечера на ночь пятницы 13 сентября и субботы 14 сентября. Лучше всего ее будет наблюдать в центральном и тихоокеанском часовых поясах. К сожалению, жители, живущие в восточном часовом поясе, должны будут ждать как минимум до 00:33, чтобы наблюдать Луну во всей красе.

Читай также: Голубая луна: в конце августа можно увидеть редкое явление

Сотрудники NASA и астрономы лишь приветствуют это событие и называют сентябрьское полнолуние прекрасным событием. Хорошая новость заключается в том, что Луна будет выглядеть полной в течение трех дней. Для неподготовленного глаза Луна и за несколько часов до пика не будет выглядеть иначе.

При этом Луна будет выглядеть где-то на 14 процентов меньше, потому что мы собираемся увидеть так называемую микро-Луну, которая видна всякий раз, когда фаза полнолуния или новолуния достигает максимума и лунный шар находится на наиболее далеком от Земли расстоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что предположена новая версия возникновения Луны.