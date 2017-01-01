Урожайная Луна: В пятницу 13-го ожидается редкое явление
Сегодня вечером намечается грандиозное событие — отмечается прибытие Урожайной Луны в несчастный по поверьям день пятницы 13-го — крайне редкое событие. Полнолуние в пятницу 13-го происходит в среднем один раз каждые 20 лет.
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В последний раз полная луна была в октябре 2000 года. Следующее подобное событие произойдет лишь через 30 лет.
Астрономы рассчитали, что следующее полнолуние в пятницу 13-го числа займет еще больше времени и проявится не раньше 13 августа 2049 года. Легенды и мифы осеннее полнолуние связывают с урожаем и поэтому луну в это время называют Урожайной Луной.
В зависимости от того, где вы живете, полнолуние достигнет максимума с вечера на ночь пятницы 13 сентября и субботы 14 сентября. Лучше всего ее будет наблюдать в центральном и тихоокеанском часовых поясах. К сожалению, жители, живущие в восточном часовом поясе, должны будут ждать как минимум до 00:33, чтобы наблюдать Луну во всей красе.
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Сотрудники NASA и астрономы лишь приветствуют это событие и называют сентябрьское полнолуние прекрасным событием. Хорошая новость заключается в том, что Луна будет выглядеть полной в течение трех дней. Для неподготовленного глаза Луна и за несколько часов до пика не будет выглядеть иначе.
При этом Луна будет выглядеть где-то на 14 процентов меньше, потому что мы собираемся увидеть так называемую микро-Луну, которая видна всякий раз, когда фаза полнолуния или новолуния достигает максимума и лунный шар находится на наиболее далеком от Земли расстоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что предположена новая версия возникновения Луны.
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