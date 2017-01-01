У гигантской черной дыры в центре галактики случился приступ обжорства

Астрономы удивлены непомерным аппетитом объекта.

Гигантская черная дыра, лежащая в центре нашей Галактики, похоже, необычайно сытно «пообедала» газом и пылью межзвездного пространства, и исследователи пока точно не знают, что именно за объект был поглощен этой черной дырой, называемой Стрелец А*.

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«Мы никогда не видели ничего подобного за 24 года изучения центральной сверхмассивной черной дыры Млечного пути, - сказала Андреа Гез (Andrea Ghez), профессор физики и астрономии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и главный автор нового исследования. – Обычно наша черная дыра находится на весьма строгой «диете». Мы не знаем точно, с чем связан этот «приступ обжорства».

Исследователи проанализировали свыше 13000 результатов наблюдений черной дыры, выполненных на протяжении 133 ночей, начиная с 2003 г. Эти снимки были получены при помощи обсерватории им. Кека, расположенной на Гавайях, и Очень большого телескопа, находящегося на территории Чили. Команда обнаружила, что 13 мая зона близ горизонта событий черной дыры («точки невозврата») стала в два раза ярче, по сравнению с максимальной яркостью, зарегистрированной для этого объекта прежде.

Исследователи также наблюдали значительные изменения яркости в течение двух других ночей в этом году; все эти изменения были «беспрецедентными», сказала Гез.

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Согласно исследователям, наблюдаемые изменения яркости связаны с увеличением потока материи, поглощаемой черной дырой, и могут свидетельствовать либо о постоянном увеличении ее активности, либо о единичном событии поглощения массивного объекта этой черной дырой. Во втором случае таким единичным событием могло стать поглощение звезды S0-2, совершившей максимальное сближение с черной дырой Стререц А* в 2018 г., поглощение необычного объекта под названием G2, который, вероятно, представляет собой двойную звезду, или поглощение крупных астероидов, подошедших слишком близко к черной дыре.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что черная дыра в центре Млечного пути смотрит на Землю.