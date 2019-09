Уничтоживший динозавров астероид вызвал гигантское цунами

Волна достигала сотен метров.

Астероид, уничтоживший динозавров, который врезался в поверхность Земли примерно 66 миллионов лет назад, вероятно, вызвал гигантское цунами, согласно новому исследованию.

Команда исследователей изучила материал из огромного ударного кратера Чиксулуб, расположенного на полуострове Юкатан, Мексика. Ученые проанализировали образцы горных пород, отобранных с горизонтов, находящихся на глубине от 500 до 1300 метров под поверхностью Земли.

«Это исследование поможет нам ответить на интригующий вопрос о том, что именно произошло сразу после этого столкновения, представляющего собой одно из наиболее значительных событий в истории Земли», - рассказала одна из авторов работы Клити Грайс (Kliti Grice), геохимик из Университета Кертин, Австралия, в сделанном заявлении. Это столкновение стало гибельным не только для динозавров, пояснила она, но также примерно для трех четвертей от числа всех видов животных и растений Земли.

Исследователи проанализировали образцы пород гребня кольца, расположенного в центре кратера, в поисках молекул, называемых полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), которые представляют собой органические соединения, состоящие лишь из углерода и водорода. В этих образцах они обнаружили ПАУ под названием перилен, которое можно обнаружить в пигменте, получаемом из древесного грибка.

Присутствие этого соединения указывает на то, что цунами в несколько сотен метров высотой «накрыло кратер в течение нескольких суток после столкновения с астероидом, - сказала Грайс. – Содержание перилена в материале, обнаруживаемом внутри кратера, является результатом его переноса с фрагментами грунта и растений, доставленных в кратер в результате цунами».

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

