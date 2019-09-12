Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астрономы нашли пригодную к жизни экзопланету с паром в атмосфере

Комментариев: 1
Водный пар может говорить о наличии жизни.
На планете может быть жизнь
На планете может быть жизнь
nasa.gov

Космический телескоп «Хаббл» позволил астрономам обнаружить водяной пар в атмосфере экзопланеты K2-18b, сообщают информационные агентства. Астрономы впервые нашли пригодную для жизни планету вне Солнечной системы с водяным паром в атмосфере.

Читай также: Астрономы: Пригодных для жизни планет значительно меньше

Как сообщается в журнале Nature Astronomy, K2-18b в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли. При этом экзопланета теоретически может поддерживать жизнь, поскольку располагается в зоне обитаемости своей звезды. Ученые полагают, что температуры на планете напоминают земные.

На K2-18b есть вода в жидкой форме. По словам исследователей, нельзя утверждать, что на планете найдутся океаны, но такая возможность существует. Джованна Тинетти, которая входит в число авторов исследования, называет K2-18b «лучшим кандидатом» среди экзопланет, если речь идет о поиске жизни вне Земли.

K2-18b стала первой среди 4 тыс. обнаруженных экзопланет, которая обладает и каменистой поверхностью, и водой в атмосфере. Обычно исследователи находят либо газовых гигантов, либо каменистые планеты без атмосферы.

Читай также: Телескоп Хаббл нашел экзопланету с водой

Однако ученые подчеркивают, что «K2-18b - это не Земля 2.0». При этом экзопланета, по словам еще одного автора исследования Ангелоса Циараса, «приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: является ли Земля уникальной?».

В 2018 году астрономы скорректировали положение «зоны жизни» у нескольких сотен недавно открытых экзопланет и выделили те, на которых существуют условия для зарождения живых существ.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена самая тяжелая экзопланета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: экзопланета, телескоп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.09.2019, 10:51
Оценка:  0
гость
Вывезите всех сероводородных туда и пусть там размножаются. Здесь тошно от них.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь