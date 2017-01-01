Настоящая эпидемия: В США загадочно умирают вейперы

От неизвестной болезни скончался уже шестой любитель вейпов.

В США, штате Канзас, скончался шестой вейпер, пострадавший от неизвестной болезни, сообщает издание The Washington Post. Это был пожилой мужчина, испытывавший проблемы со здоровьем. Неизвестно, какие именно испарители и жидкости он использовал.

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В августе американских вейперов поразила неизвестная болезнь. Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса. Часть случаев оказалась связана с употреблением каннабиоида тетрагидроканнабинола, но в итоге ни с какими конкретными компонентами жидкостей или испарителями заболевание связвть не удалось.

Бронхоскопия позволила установить, что заболевание — не инфекционное. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография — снижение воздушности легочных альвеол.

Специализированное лечение подобрать не удалось из-за неизвестной причины болезни.

Всего зарегистрировано более 450 случаев болезни в 33 штатах.

«Очевидно, что речь идет об эпидемии, требующей срочных ответных мер», — говорит доктор Дэвид Кристиани из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

У некоторых пострадавших симптомы прошли сами собой. Многим понадобилась медицинская помощь и искусственная вентиляция легких.

20-летний Александр Митчелл из Юты едва не погиб. Возможно, с последствиями болезни ему придется бороться всю жизнь.

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«Буквально через два дня после появления первых симптомов мой сын оказался на пороге смерти, — говорит его отец Дэниел Митчелл. — Врачи говорили, что он умирает. Честно говоря, я уже готовился планировать его похороны».

Юноша увлекался походами и вернулся к ним через полтора месяца после выписки. Однако объем его легких уменьшился на четверть и теперь физические нагрузки даются ему с трудом. Также у него нарушена кратковременная память. Врачи не уверены, что он когда-нибудь полностью выздоровеет.

Пока что единственный «кандидат» в вещества, вызвавшие симптомы заболевания — ацетат витамина E.

Он был найден почти во всех содержащих каннабиоиды жидкостях, которые использовали пострадавшие.

Ацетат витамина Е содержится в некоторых компонентах, использующихся для сгущения жидкостей. Эти компоненты используются в том числе и на черном рынке для производства жидкостей с каннабиоидами.

По мнению специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, заболевание могло возникать и раньше, но не привлекать к себе такого внимания. Кроме того, так как вейпы распространены среди подростков и молодежи, те могли просто не говорить о них врачу, чтобы избежать взбучки от родителей.

Некоторые врачи, впрочем, относятся к этой версии скептически.

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«Куча здоровых молодых людей внезапно попадает с симптомами быстро развивающейся пневмонии в отделения неотложной помощи. Это что-то новенькое, — говорит Шон Каллахан, врач Университета штата Юта, — Это бы быстро вызвало беспокойство».

Расследование осложняется тем, что жидкости, содержащие каннабиоиды, почти всегда покупались с рук, а не в магазине. Если жидкость не сохранилась у пациента, выяснить ее состав будет уже невозможно.

Некоторые из пострадавших отрицают, что употребляли жидкости с каннабиоидами. Но врачи отмечают, что те могут либо врать, либо просто быть не в курсе состава.

Пока неизвестны детали и точная причина заболевания, власти настоятельно рекомендуют американцам отказаться от использования вейпов. Тем, кто использует их для потребления марихуаны по медицинским предписаниям, следует обсудить со своим врачом альтернативы. Впрочем, случаев, связанных с медицинской марихуаной, пока не зарегистрировано.

Специалисты призывают как врачей, так и обладателей электронных сигарет внимательно отнестись к подозрительным симптомам, особенно если в анамнезе не было респираторных заболеваний.

При обращении за медицинской помощью пациенту необходимо сообщить врачу, употреблял ли он ингаляционные наркотики.

«В настоящее время мы опрашиваем пациентов, все из которых сообщили, что недавно использовали электронные сигареты, — сказала Андреа Палм, представительница министерства здравоохранения штата Висконсин. — Наши специалисты продолжают собирать информацию о названиях и типах продуктов, которые использовались, в поисках связи между случаями. Мы настоятельно призываем людей избегать электронных испарителей. Всем, кто испытывает необъяснимые проблемы с дыханием, особенно молодым людям, недавно использовавшим вейпы, следует обратиться к врачу».

Напомним, ранее сообщалось, что в паре электронных сигарет нашли опасные вещества.