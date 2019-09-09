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Решена одна из сложнейших математических задач

Комментариев: 3
Для этого использовали сеть из 500 тысяч компьютеров.
Математическая задача решена
Математическая задача решена
freepik.com

Математикам Эндрю Сазерленду (Andrew Sutherland) из США и Эндрю Букеру (Andrew Booker) из Бристольского университета в Великобритании удалось полностью решить задачу, поставленную в 1954 году, о представлении целых чисел меньше 100 в виде суммы кубов трех чисел. Специалистам удалось найти сумму кубов для последнего из чисел — 42. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Для решения задачи Сазерленд и Букер воспользовались проектом Charity Engine, который объединяет вычислительную мощность более 500 тысяч домашних компьютеров по всей планете в единый «суперкомпьютер». Поиск решения занял более миллиона часов вычислений. Оказалось, что x, y и z, сумма кубов которых составляет 42, равны -80538738812075974, 80435758145817515 и 12602123297335631 соответственно.

Ранее Эндрю Букер нашел представление для числа 33: 8866128975287528, -8778405442862239 и -2736111468807040. На настоящий момент удалось найти все тройки кубов для чисел меньше ста. Наименьшим оставшимся нерешенным случаем является число 114.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский профессор, предположительно, решил одну из задач миллениума.

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Теги: математика, задача
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.09.2019, 16:31
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гость
Боюсь спросить - а на кой хрен? Практическая польза?
Aud    09.09.2019, 16:13
Оценка:  +1
Aud
Есть задачи посложнее, лесорубы всё ещё в поисках квадратного корня)
futbolprognoz    09.09.2019, 16:04
Оценка:  +2
futbolprognoz
вот это да. Как мы жили без этого. Фантастика.
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