Решена одна из сложнейших математических задач
Математикам Эндрю Сазерленду (Andrew Sutherland) из США и Эндрю Букеру (Andrew Booker) из Бристольского университета в Великобритании удалось полностью решить задачу, поставленную в 1954 году, о представлении целых чисел меньше 100 в виде суммы кубов трех чисел. Специалистам удалось найти сумму кубов для последнего из чисел — 42. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Для решения задачи Сазерленд и Букер воспользовались проектом Charity Engine, который объединяет вычислительную мощность более 500 тысяч домашних компьютеров по всей планете в единый «суперкомпьютер». Поиск решения занял более миллиона часов вычислений. Оказалось, что x, y и z, сумма кубов которых составляет 42, равны -80538738812075974, 80435758145817515 и 12602123297335631 соответственно.
Ранее Эндрю Букер нашел представление для числа 33: 8866128975287528, -8778405442862239 и -2736111468807040. На настоящий момент удалось найти все тройки кубов для чисел меньше ста. Наименьшим оставшимся нерешенным случаем является число 114.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский профессор, предположительно, решил одну из задач миллениума.
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