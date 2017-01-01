Астрономы обещают показать видео черной дыры

Видео хотят показать уже в следующем году.

К тому времени, когда международная группа ученых удивила мир первыми в истории науки снимками черной дыры, уже было запланировано продолжение - видео, демонстрирующее необратимое поглощение массивных облаков газа черной дырой.

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Коллаборация Event Horizon Telescope Collaboration уже провела необходимые наблюдения и в настоящее время обрабатывает большие объемы данных, чтобы создать это уникальное видео, которое, вероятно, будет готово в 2020 г.

«Я считаю, что к концу следующего десятилетия мы сможем создавать высококачественное видео, которое будет демонстрировать не только внешний облик непосредственных окрестностей черной дыры, но и протекающие в них процессы в реальном времени», - сказал директор проекта Шеп Долеман в интервью информационному агентству «Франс-Пресс».

Вся команда проекта, включающая 347 ученых со всего мира, была награждена в минувший четверг Премией по фундаментальной физике в размере 3 миллиона USD за снимок черной дыры, опубликованный 10 апреля текущего года.

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Ранее астрономы могли наблюдать свечение материала, разогревающегося перед падением в черную дыру, однако «нашим снимкам не хватало четкости, чтобы определить форму структуры, испускающей это излучение».

Это препятствие в конечном счете было преодолено, когда команда соединила между собой несколько радиотелескопов и создала гигантский виртуальный телескоп диаметром с Землю, способный наблюдать в беспрецедентно высоком разрешении объекты, которые выглядят крохотными на ночном небе.

Напомним, коллективу ученых Телескопа горизонта событий, которая смогла получить первый в мире снимок черной дыры, присуждена престижная премия Breakthrough Prize.