Ученые: Инопланетяне могут светиться

Существа с биофлуоресценцией вполне могут быть на других планетах.

Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел. Однако учёные не исключают существования внеземных форм жизни, основываясь на теории вероятностей. На этот раз исследователи заявили, что инопланетяне вполне могут оказаться светящимися существами. По крайней мере, это не нечто запредельное.

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Исследователи Джек О'Малли-Джеймс (Jack O'Malley-James) и Лиза Кальтенеггер (Lisa Kaltenegger) опубликовали свои идеи в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Учёные, по сути, описали модель, при которой на какой-нибудь экзопланете могли бы появиться существа с биофлуоресценцией.

Биофлуоресценция — это не выдумка, она присуща многим организмам и на Земле. Химическую реакцию в их клетках может запускать ультрафиолет, поэтому они начинают светиться. По большому счёту, фотоны, взаимодействующие с клеткой, переизлучаются в более длинноволновой части спектра. Учёные считают, что такой механизм был выработан организмами для защиты от пагубного ультрафиолетового излучения особенно на ранних этапах истории Земли.

Исследователи говорят, что жизнь вполне могла зародиться где-нибудь ещё во вселенной, на планете, вращающейся вокруг активной звезды. Эта планета получала бы гораздо больше ультрафиолетового излучения, чем сейчас Земля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что организмы, существующие там выработали бы биофлуоресценцию для защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что встречу с инопланетянами назначили на этот век.