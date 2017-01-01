Развенчан миф о вреде соли
Высокое потребление натрия лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности, сообщает Европейское общество кардиологов.
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«Наши результаты по соли [хлорида натрия] полностью соответствуют большинству крупных исследований, посвященных изучению связи между потреблением натрия и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и не подтверждают широко распространенное негативное мнение о том, что даже небольшое количество соли вредно», — сказал профессор Салим Юсуф из Университета Макмастерa (Канада).
По его словам, только чрезмерное употребление соли (более шести граммов в день) оказывает неблагоприятное воздействие.
Напомним, ранее у соли нашли новую смертельную опасность.
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