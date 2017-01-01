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Ученые вырастили в лаборатории новую форму жизни

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Исследование ученых позволит понять эволюцию жизни.
Ученые создали неизученную форму жизни, которая могла бы раскрыть истоки жизни на Земле
Ученые создали неизученную форму жизни, которая могла бы раскрыть истоки жизни на Земле
rwspace.ru

У ранее неизвестного организма, принадлежащего к странному домену микробов под названием Архей — геномные характеристики связаны с совершенно другим доменом — эукариотой.

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Они назвали свое открытие Локиархеота, в честь гидротермального течения Локи-Касл около Гренландии, где он был найден; но сомнение затмило находку. Мог ли образец быть загрязнен чем-то еще в осадке?

Теперь, благодаря работе японских ученых, эти сомнения можно развеять. Впервые они выделили Локиархеота и вырастили его в лаборатории.

Это означает, что впервые исследователи могут тесно изучать и взаимодействовать с живыми организмами Локиархеота, что может помочь нам найти наших самых первых предков на этой невероятной планете. Их исследование было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv и ожидает экспертной оценки.

Древо жизни в своей основе разделено на три области. Одна из них занята бактериями — одноклеточными микробами, которые не имеют ядра ​​или мембраносвязанные органеллы перемещаются путем размазывания волосоподобных структур, называемых жгутиками. Другой — это эукариоты, организмы, чьи клетки имеют ядра и мембраны. В эту область входят люди, животные, растения и водоросли.

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И третий — археи. Они очень похожи на бактерии в том смысле, что им не хватает ядер и мембраносвязанных органелл, и они используют жгутики. Но есть несколько ключевых отличий. Они делятся по-разному. Их клеточные стенки созданы из немного другого материала. И их РНК достаточно разные, чтобы разделить их на филогенетическое древо.

Но затем появилась Локиархеота, за которой последовали другие экземпляры архей, которые имели эукариотические характеристики. Они были названы Thorarchaeota, Odinarchaeota и Heimdallarchaeota.

В совокупности их называют археями Асгарда, и некоторые ученые считают, что они могут быть источником эукариотической жизни — возможно, после того, как архея поглотила бактерию.

Но это трудно сказать без изучения организмов в отдельных деталях.

Напомним, ранее сообщалось, что было найдено животное со странствующим анусом.

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Теги: жизнь, ученые, лаборатория
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