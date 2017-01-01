Ученые вырастили в лаборатории новую форму жизни

Исследование ученых позволит понять эволюцию жизни.

У ранее неизвестного организма, принадлежащего к странному домену микробов под названием Архей — геномные характеристики связаны с совершенно другим доменом — эукариотой.

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Они назвали свое открытие Локиархеота, в честь гидротермального течения Локи-Касл около Гренландии, где он был найден; но сомнение затмило находку. Мог ли образец быть загрязнен чем-то еще в осадке?

Теперь, благодаря работе японских ученых, эти сомнения можно развеять. Впервые они выделили Локиархеота и вырастили его в лаборатории.

Это означает, что впервые исследователи могут тесно изучать и взаимодействовать с живыми организмами Локиархеота, что может помочь нам найти наших самых первых предков на этой невероятной планете. Их исследование было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv и ожидает экспертной оценки.

Древо жизни в своей основе разделено на три области. Одна из них занята бактериями — одноклеточными микробами, которые не имеют ядра ​​или мембраносвязанные органеллы перемещаются путем размазывания волосоподобных структур, называемых жгутиками. Другой — это эукариоты, организмы, чьи клетки имеют ядра и мембраны. В эту область входят люди, животные, растения и водоросли.

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И третий — археи. Они очень похожи на бактерии в том смысле, что им не хватает ядер и мембраносвязанных органелл, и они используют жгутики. Но есть несколько ключевых отличий. Они делятся по-разному. Их клеточные стенки созданы из немного другого материала. И их РНК достаточно разные, чтобы разделить их на филогенетическое древо.

Но затем появилась Локиархеота, за которой последовали другие экземпляры архей, которые имели эукариотические характеристики. Они были названы Thorarchaeota, Odinarchaeota и Heimdallarchaeota.

В совокупности их называют археями Асгарда, и некоторые ученые считают, что они могут быть источником эукариотической жизни — возможно, после того, как архея поглотила бактерию.

Но это трудно сказать без изучения организмов в отдельных деталях.

Напомним, ранее сообщалось, что было найдено животное со странствующим анусом.