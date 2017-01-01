Ученые нашли черную дыру из другой Вселенной

Следы черной дыры указывают на ее нереальное происхождение.

Исследователи Оксфордского университета заявили в недавно опубликованной совместной статье, что ими были обнаружены следы черной дыры в космическом микроволновом фоновом излучении (СВМ). Особенность же представляемого открытия заключается в том, что эта черная дыра должна была бы существовать в другой вселенной. Это излучение CBM представляет собой базовую основу для изучения Большого взрыва. Путем исследования излучений, ученые могут узнать, как же, в конце концов, образовалась Вселенная.

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В качестве исходной базы и основы своего предположения ученые приняли знаменитую теорию Стивена Хокинга. В соответствии с ней, черные дыры со временем утрачивают свою массу. Кроме того, они испускают излучение Хокинга, которое состоит из гравитонов и фотонов. Если эта теория верна, черные дыры должны постепенно уменьшаться и в конечном итоге исчезать полностью. Обнаруженные исследователями следы происходят не из самой черной дыры, а из так называемых точек Хокинга. Согласно теории, они отмечают радиационные остатки черных дыр, которые испускали излучение Хокинга во вселенную.

Сами гравитоны и фотоны не имеют массы. Поэтому они движутся со скоростью света и вообще не воспринимают время и пространство, объясняет математик Даниэль Ан. Он является членом исследовательской группы, которая опубликовала статью. В какой-то момент черные дыры поглотили бы всю массу вселенной. Но при этом испускать они будут только частицы, которые не имеют массы. А когда наступит время, когда вселенная станет ничем иным, как этими гравитонами и фотонами, появится новая вселенная, говорит Ан. А затем излучение Хокинга можно было бы измерить уже как остаток старой вселенной в новой.

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Исследователи сравнили идентифицированные ними точки Хокинга с поддельной картой случайно сгенерированных точек Хокинга. Таким образом они хотели исключить возможность того, что их находки будут следовать определенному шаблону. Роджер Пенроуз, возглавляющий исследовательскую группу, пытается убедить коллег в существовании точек Хокинга с 2010 года, но пока лишь с ограниченным успехом. Что же касается скептиков, то они упорно приписывают открытия случайным шумам в данных.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли аномальную структуру возле черной дыры.