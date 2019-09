Летчик показал глаз урагана Дориан

Фотография, сделанная в воскресенье, показывает, что происходит в центре урагана «Дориан», одном из самых сильных штормов, когда-либо виденных в Атлантике.

Пилоты ВВС США, совершают регулярные разведывательные миссии в ураган «Дориан», который усилился до урагана 5 категории рано утром, когда он прорвался через северные Багамские острова.

Гарретт Блэк, метеоролог из 53-й разведывательной эскадрильи ВВС США, пролетел сквозь глаз урагана в воскресенье, давая представление о разрушительном шторме.

Видео из Национального центра ураганов показывает самолет, пробивающийся сквозь облака.

Вертикальные скопления густого зловещего облака, видимые на фото и видео, известны метеорологам как — признак особенно сильного шторма.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA).