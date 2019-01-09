Летчик показал глаз урагана Дориан

В середине разрушительного шторма очень спокойно.

Фотография, сделанная в воскресенье, показывает, что происходит в центре урагана «Дориан», одном из самых сильных штормов, когда-либо виденных в Атлантике.

Пилоты ВВС США, совершают регулярные разведывательные миссии в ураган «Дориан», который усилился до урагана 5 категории рано утром, когда он прорвался через северные Багамские острова.

Гарретт Блэк, метеоролог из 53-й разведывательной эскадрильи ВВС США, пролетел сквозь глаз урагана в воскресенье, давая представление о разрушительном шторме.

Ураган Дориан изнутри twitter.com

Видео из Национального центра ураганов показывает самолет, пробивающийся сквозь облака.

Вертикальные скопления густого зловещего облака, видимые на фото и видео, известны метеорологам как — признак особенно сильного шторма.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019

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В воскресенье жители северных районов Багамских островов разместили в социальных сетях видео и фотографии, демонстрирующие сильные дожди, ветры и наводнения, обрушивающиеся на острова Абако.

Национальный центр ураганов в воскресенье заявил, что зафиксировал максимальную устойчивую скорость ветра 83 метра в секунду, что делает Дориан самым сильным в Атлантике ураганом за всю историю наблюдений.

«Вы не можете отличить начало улицы от того, где начинается океан», — сказал премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис.

Ураган Дориан изнутри twitter.com

Ураган Дориан в настоящее время движется к Флориде, Джорджии и Каролинам.

Ожидается, что он вызовет угрожающий жизни шторм и разрушительные ветры в США, которые начнутся уже во вторник.

Штаты Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что разрушительных ураганов из Атлантики станет больше.