В сладкой газировке нашли смертельную опасность

Всего два стакана сладких напитков в день могут спровоцировать рак.

На примере 450 тысяч европейцев из десяти разных стран ученые показали, что потребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенной смертностью среди населения. Вредными оказались напитки как с сахаром, так и с сахарозаменителями: первые повысили риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а последние — от заболеваний пищеварительной системы. Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine.

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О том, что потребление рафинированного сахара в больших количествах негативно влияет на здоровье, известно хорошо: избыток глюкозы в организме повышает риск ожирения, диабета и (совместно или же отдельно) сердечно-сосудистых заболеваний и болезней пищеварительной системы. Достаточно много опасений вызывают сладкие безалкогольные напитки: в одной банке «Кока-Колы», к примеру, около семи чайных ложек сахара, что составляет половину от всей нормы ежедневного потребления.

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, с потреблением сладких безалкогольных напитков ежегодно связывают 133 тысячи смертей от диабета и 45 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а недавно ученые выяснили, что такие напитки (в том числе фруктовые соки) также могут повысить риск развития рака.

Считается, что замена сладких напитков на напитки с искусственными подсластителями может уменьшить вред, наносимый здоровью — как минимум из-за сниженной по сравнению с сахаром калорийности, но результаты исследований этого вопроса до сих пор остаются противоречивыми.

Ученые под руководством Университетского колледжа в Дублине под руководством Эми Мулли (Amy Mullee) решили оценить совместный вред от потребления безалкогольных напитков с добавлением сахара и сахарозаменителей. Для этого они собрали информацию о 451743 жителях десяти европейских стран: на начало исследования (данные собирались с 1992 по 2000 год) ни у кого из участников не было рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета. Участники предоставили данные о своем питании, а в частности — о потреблении сладких безалкогольных напитков: газированных и негазированных с сахаром или сахарозаменителем и пакетированных соков (количество стаканов объемом 250 миллилитров в день).

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В течение в среднем 16 лет наблюдений было зарегистрировано 41693 смерти. Повышенная смертность наблюдалась среди тех, кто сообщал о потреблении минимум двух стаканов сладких безалкогольных напитков (по сравнению с теми, кто выпивал меньше стакана в месяц): среди них риск смерти был выше на 17 процентов (p < 0,001). Среди потребителей напитков с сахаром риск смерти был выше на 8 процентов (p = 0,004), а среди тех, кто предпочитал напитки с подсластителями — на 26 процентов (p < 0,001).

Что касается отдельных причин смерти, то ученым удалось обнаружить корреляцию между потреблением (опять же, оценивалось потребление двух и более стаканов в день в сравнении с одним стаканом реже, чем в раз месяц) напитков с сахарозаменителями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы и напитками с сахаром и заболеваниями пищеварительной системы (все — p < 0,001).

Следует уточнить, что у этого исследования есть одно очень важное ограничение: информацию о потреблении газированных напитков собирали только один раз, в самом начале, поэтому выводы работы можно принять только с поправкой на то, что все участники не изменили своим привычкам относительно потребления прохладительных напитков. Тем не менее, авторы уточняют, что это самое крупное на сегодняшний день исследование связи между потреблением сладких и подслащенных напитков и смертностью; для установления причинно-следственной связи, однако, подобные стоит проводить и далее.

Напомним, ранее сообщалось, что самым опасным напитком в мире назван молочный коктейль.