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Медики: Соцсети существенно влияют на здоровье

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Влияние соцсетей недооценивали, считают ученые.
Соцсети влияют на здоровье
Соцсети влияют на здоровье
ferra.ru

Исследователи из Королевского университета в Белфасте, в Великобритании, выяснили, что взаимодействие с социальными сетями может оказать существенное влияние не только на поведение человека, но и на его здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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Так, ученые провели систематический разбор и метаанализ 37 исследований, в том числе 27 рандомизированных контролируемых испытаний, исследуя эффект от использования социальных сетей на поведении и здоровье. Испытания проводились в период между 1996 и 2018 годами на территории 11 стран и включали в себя в общей сложности более 53 тыс участников. Исследования включали в себя такие аспекты, как сексуальное поведение, злоупотребление психоактивными веществами, отказ от курения, диету, физическую активность, потерю веса и прививки.

В итоге ученые обнаружили, что социальные сети оказывали существенное влияние на сексуальное здоровье, злоупотребление алкоголем, а также общее самочувствие испытуемых.

”Мы рекомендуем научному сообществу выйти за рамки индивидуальных подходов, разрабатывать и тестировать опыты, которые используют в значительной степени неиспользованный потенциал социальных сетей для улучшения поведения и здоровья”, — говорят авторы исследования.

Напомним, ранее психологи выяснили, что алкоголь не влияет на дурное поведение.

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Теги: соцсети, здоровье
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