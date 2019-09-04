Физик: Если инопланетян нет - человечество обречено

Человечеству грозит уничтожение, если мы одни во Вселенной.

Если инопланетян нет - значит и нас не станет rwspace.ru

Огромный размер и возраст вселенной предполагают, что должно быть что-то более совершенное, чем мы, или, по крайней мере, на одном уровне, так почему до сих пор не найдено никаких доказательств? Один только Млечный Путь настолько стар, что должно было пройти достаточно времени, чтобы инопланетная цивилизация покорила его сотни раз.

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В 1950 году физик Энрико Ферми (создатель первого в мире ядерного реактора) придумал парадокс, который говорит, что из-за возраста и размеров Вселенной инопланетная цивилизация неизбежно будет гораздо более развитой, чем наша. При этом возник вопрос, а кто собственно может быть кроме нас?

Многие ученые утверждают, что решение состоит в том, что когда цивилизация достигает определенного размера, она в конечном итоге убивает себя либо войной с применением новейшего оружия, либо стихийным бедствием.

Брайан Уолш, автор новой книги «Конец времени», в которой анализируются экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается человечество, считает, что «мы должны очень беспокоиться» именно в том случае, если мы одни. Данный эксперт утверждает, что если мы действительно одни, особенно учитывая тот фактор, что до сих пор не обнаружено даже признаков инопланетных цивилизаций, то это не сулит ничего хорошего человечеству.

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В своей книге Уолш написал: «Если мы действительно так одиноки, какими мы сейчас являемся, то, возможно, разумная жизнь — это маловероятная случайность космической судьбы, одна на 100 миллиардов, как число звезд в Млечном Пути. Если это так, то наша судьба еще важнее, потому что Homo Sapiens станет единственным сознательным наблюдателем космоса».

По мнению Уолша, если предположить, что очевидное отсутствие разумной жизни в Галактике является результатом повторных космических катастроф, которые разрушили инопланетные цивилизации, то и мы сами находимся под угрозой уничтожения. Пока еще неизвестна точная дата, но статистически в ближайшие тысячи, а может быть и сотни лет, учитывая темпы роста цивилизации, человечество обречено на вымирание.

Напомним, ранее была подсчитана вероятность найти инопланетян.