Невесомость убивает раковые клетки лучше лекарств

Теперь ученые будут искать механизм влияния на клетки, чтобы создать .

Согласно новому исследованию, воздействие микрогравитации за сутки убивает до 90% раковых клеток. Это не повод посылать пациентов с раком на орбиту — ученые намерены имитировать неожиданный эффект с помощью новых препаратов.

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В условиях пониженной гравитации и невесомости тело человека ведет себя иначе, чем на Земле. Однако большинство исследований на эту тему посвящены функциям здорового организма. Специалисты из Сиднейского технологического института решили изучить, как невесомость может повлиять на развитие рака.

Исследователи, о работе которых рассказывает New Atlas, построили микрогравитационный стимулятор и поместили в него культуры клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких. Спустя 24 часа погибло от 80% до 90% злокачественных клеток.

По мнению авторов, недостаток гравитации нарушает механизмы межклеточного общения и клетки не получают информации о своем окружении. Это явление называют эффектом механической разгрузки, именно из-за него астронавты теряют костную массу.

Пока неясно, почему эффект механической разгрузки влияет на раковые клетки намного сильнее, чем на большинство здоровых. Исследователи планируют получить больше информации по этой теме в ходе эксперимента, который пройдет на МКС в следующем году. Участники первой австралийской исследовательской миссии, помимо прочего, будут в течение недели отслеживать состояние раковых клеток непосредственно на орбите.

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Разумеется, никто не собирается лечить рак, просто отправляя пациентов в космос. Исследователи надеются обнаружить конкретные рецепторы и биохимические пути, которые ответственны за гибель злокачественных клеток в условиях микрогравитациии. Затем они намерены создать препараты, имитирующие этот эффект.

Напомним, ранее ученые заявляли, что полное излечение от рака невозможно.