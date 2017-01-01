Найден способ диагностировать склонности к психическим заболеваниям

Выявить заболевание позволяет МРТ.

Исследователи из Университета Миссури обнаружили особенности работы мозга, характерные для людей со склонностью к психозам. Выявить их помогла функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ).

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Учёные наблюдали за активностью полосатого тела или стриатума. Это структура в мозге, отвечающая за контроль мышечного тонуса. Она же регулирует и сложные двигательные реакции, и пищевое поведение. В ней вырабатывается большое количество дофамина, формирующего мотивацию. Известно, что если его начинает выделяться в стриатуме больше, чем нужно, человек может перестать адекватно оценивать происходящее. У него регистрируют психозы.

Исследователи использовали фМРТ вкупе с реверсивными задачами, которые предполагают внезапную награду или внезапное наказание. Этот метод они применяли на 21 человеке со склонностью к психозам и на 20 относительно здоровых добровольцах.

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Как выяснилось, у людей, склонных к психозу, стриатум гораздо сильнее «реагирует» на награду, чем нужно. А вот ответ на наказание получается менее интенсивным. Из-за этого у человека возникают ошибки восприятия.

Если результаты подтвердятся на большой выборке людей, то можно будет говорить об определённой зависимости. Зная её, учёные смогут прогнозировать риск психических расстройств.

Напомним, ранее сообщалось, что существование гена депрессии поставили под сомнение.