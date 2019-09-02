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Отказ от мяса влияет на развитие мозга

Комментариев: 4
В веганстве нашли неприятные особенности.
Отказ от мяса плохо влияет на мозг
Отказ от мяса плохо влияет на мозг
boombate.com

Вегетарианская и веганская диеты, которым следуют родители, могут негативно сказаться на интеллектуальных способностях детей. Соответствующая колонка британского диетолога Эммы Дербишир опубликована в BMJ Nutrition, Prevention & Health.

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По мнению автора, отказ от пищи животного происхождения провоцирует нехватку холина — вещества, необходимого для развития головного мозга, в значительных количествах содержащегося, в частности, в мясе, яйцах и молоке и в гораздо меньших — в растительной пище, например бобах и орехах.

Дербишир отмечает, что холин необходим для формирования правильной структуры головного и спинного мозга плода, а его нехватка во время беременности повышает риск появления у будущего ребенка дефектов нервной трубки — зачатка центральной нервной системы (ЦНС).

В декабре прошлого года Фрэнк Митлонер из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) заявил, что повсеместный отказ от мяса не уменьшит воздействие на окружающую среду, а лишь усугубит его.

В марте 2016-го в публикации в журнале Molecular Biology and Evolution молекулярные биологи из Корнелльского университета (США) сообщили о негативных последствиях вегетарианской диеты — повышении риска развития у ее приверженцев рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что несбалансированное питание назвали причиной четверти всех смертей.

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Теги: вегетарианство, веганство, мясо
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Комментариев (4)
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Антибес    02.09.2019, 10:39
Оценка:  -1
Антибес
От мяса вреда гораздо больше чем пользы.
CasperW    02.09.2019, 10:42
Оценка:  -2
CasperW
вот и подтверждение статьи. Box, сходи бояры наверни, и раскажи нам о вреде ГМО.
Антибес    02.09.2019, 10:54
Оценка:  0
Антибес
Вох,мне твои любимые напитки ни к чему.Я предпочитаю минералку без газа Bon Aqua. :-)
Юдзиро2019    02.09.2019, 10:57
Оценка:  +1
Юдзиро2019
CasperW
И о каком то ГМО говорит житель Украины, где каждую неделю происходят массовые отравления, которые жрут не понятно что.
Иди наверни свой любимый антисептик для рук.
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