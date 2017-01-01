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Как сделать мост из скотча: Эксперименты

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Сколько понадобится рулонов скотча, чтобы сделать мост?

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Блогеры из Live Today сделали настоящий подвесной мост из скотча, который выдерживает шестерых человек.

Для этого они использовали 70 рулонов скотча, которые можно было бы раскатать на 55 километров.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как добыть золото из хлама.

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Теги: эксперименты, видео
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