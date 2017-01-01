В татуировках нашли новый вред

Игла может оставлять металлические частицы в организме.

Ни для кого не секрет, что татуировки могут провоцировать побочные реакции, аллергию, гиперчувствительность, а порой пигменты рисунка даже вызывают симптомы, похожие на признаки лимфомы и меланомы. Ученые всегда считали, что во всем вышеперечисленном виноваты чернила, использующиеся при процедуре нанесения тату.

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Однако группа специалистов из Германии и Франции при помощи электронного синхротрона ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) провела исследование, в результате которого выяснила, что даже чистые иглы для тату-машинок могут оставлять в организме металлические частицы.

Как сообщает издание Particle and Fibre Toxicology, два года назад ученые показали, что чернила и металлические примеси в их составе попадают в лимфатические узлы при процессе нанесения на тело татуировки. Причем в этом периферическом и важном органе иммунной системы человека их можно найти даже спустя годы после процедуры.

Но исследователи никак не могли понять, как в лимфоузлы транспортируются железо, хром и никель, которые не входили в состав изученных чернил. Тогда они решили проверить иглы для тату-машинок, ведь именно они на шесть-восемь процентов состоят из никеля и на 15-20 процентов — из хрома.

В результате оказалось, что, когда в чернилах содержится диоксид титана (белый пигмент, который присутствует в ярких цветах чернил, например зеленых, синих и красных), он изнашивает иглу. Это обусловлено его высокой плотностью и абразивными свойствами.

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По словам специалистов, они изучили иглу до и после процедуры нанесения татуировки посредством сканирующей электронной микроскопии. И анализ показал, что игла действительно истиралась в результате такого механического шлифования.

«Речь идет не только о чистоте салона, стерилизации оборудования или даже о пигментах. Как мы теперь видим, износ иглы также оказывает влияние на ваш организм», — отметил один из авторов работы Хирам Кастильо (Hiram Castillo).

Ученые подчеркивают, что такие микроскопические частицы размером от 50 нанометров до двух микрометров представляют опасность для организма, могут проникать напрямую в клетки, приводить к повышенному выделению токсичных элементов и вызывать аллергию.

«Тот факт, что все пигменты и частицы износа иглы откладываются в лимфатических узлах, требует особого внимания, тем более при возникновении аллергической реакции. К сожалению, мы пока не можем определить, как это точно влияет на здоровье человека. Это долгосрочные последствия: их можно оценить исключительно в рамках тех эпидемиологических исследований, которые десятилетиями отслеживают состояние здоровья тысяч людей», — подытожила Инес Шрайвер (Ines Schreiver) из немецкого Федерального института оценки рисков.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена самая старая татуировка в мире.